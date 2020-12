Năm 2020 được dự báo là một trong ba năm ấm nhất trong lịch sử khí tượng thế giới

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết theo bản dịch thông cáo báo chí do Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 6/12, năm 2020 nhiều khả năng sẽ là một trong ba năm ấm nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng quốc tế, dù chỉ còn một tháng nữa mới hết năm. Ngoài ra, giai đoạn 2011-2020 sẽ là thập kỷ ấm nhất trong lịch sử, và giai đoạn 2015-2020 có khả năng sẽ là 6 năm nóng nhất từ trước tới nay.Theo "Báo cáo sơ bộ khí hậu Trái đất năm 2020" của WMO, hàm lượng nhiệt đại dương (năng lượng nhiệt mà đại dương hấp thụ) năm nay ở mức kỷ lục, 80% vùng biển trên toàn thế giới xảy ra hiện tượng sóng nhiệt biển (nhiệt độ nước biển cao bất thường). Do hấp thụ nhiều carbon dioxide (CO₂), các đại dương đang bị axit hóa, hệ sinh thái các đại dương đang trở nên bất thường trên diện rộng.Báo cáo trên chỉ ra rằng mặc dù nhiều quốc gia phong tỏa vì dịch COIVD-19, nhưng nồng độ khí nhà kính trong không khí vẫn liên tục tăng. Đặc biệt, thời gian khí carbon dioxide lưu lại trong khí quyển cũng dài hơn, dự báo xu hướng nóng lên toàn cầu sẽ còn kéo dài trong nhiều thế hệ.Ngoài ra, khắp nơi trên thế giới xảy ra nhiều hiện tượng khí hậu bất thường. Nhiệt độ Bắc Cực cao kỷ lục. Nhiều nơi xảy ra cháy rừng quy mô lớn như Australia, Siberia, ven biển phía Tây nước Mỹ, Nam Mỹ. Còn ở Đại Tây Dương xảy ra số cơn bão lốc xoáy cao kỷ lục. Riêng trong tháng 11 vừa qua, tại Trung Mỹ xuất hiện liên tiếp 4 cơn bão lốc xoáy cấp 4. Một số nơi ở châu Phi và khu vực Đông Nam Á xảy ra lũ lụt triền miên, khiến nhiều người dân phải sơ tán, hàng triệu người bị thiếu lương thực.Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết nhiệt độ bình quân Trái đất năm 2020 cao hơn khoảng 1,2 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa. Cho tới năm 2024, dự báo nhiệt độ trung bình trên Trái đất sẽ cao hơn 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa.Tình hình khí hậu tại Hàn Quốc cũng tương tự. Nhiệt độ bình quân cả nước tháng 1 là 2,8 độ C, cao nhất kể từ năm 1973. Lượng mưa tháng 1 năm nay nhiều thứ hai trong lịch sử, nhưng do nhiệt độ cao nên phần lớn là mưa thay vì tuyết, khiến lượng tuyết rơi xuống mức thấp kỷ lục.Từ đầu tháng 6 xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ bình quân trên cả nước trong tháng 6 là 22,8 độ C, cao nhất từ sau năm 1973. Nhiệt độ tháng 7 lại thấp do mùa mưa kéo dài, tới tháng 8 lại tiếp tục nắng nóng (26,6 độ C), xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới, thời tiết mùa hè biến động khắc nghiệt hơn hẳn so với mọi năm. Mùa mưa năm nay cũng là mùa mưa kéo dài kỷ lục tính từ năm 1973. Lượng mưa trên toàn quốc là 686,9 mm, cao thứ hai trong lịch sử.