Seoul quyết định không tổ chức Lễ đánh chuông Bosingak đón năm mới 2021

Chính quyền thành phố Seoul cho biết năm nay sẽ không tổ chức sự kiện đánh chuông đón năm mới tại tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các) ở quận Jongno. Đây là lần đầu tiên nghi thức này không được tổ chức sau 67 năm, kể từ khi sự kiện này lần đầu được tổ chức vào năm 1953.Lễ đánh chuông đêm giao thừa là sự kiện thường niên diễn vào đêm 31/12 rạng sáng 1/1 của năm mới, nhằm cầu chúc cho người dân một năm mới tốt lành và bình an. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Seoul giải thích do dịch COVID-19 lan rộng, để ngăn chặn sự lây lan và đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, thành phố sẽ tiến hành sự kiện này theo hình thức trực tuyến.Theo đó, Chính quyền thành phố Seoul sẽ chuẩn bị trước một đoạn video và chuyển đến người dân tiếng chuông Bosingak vào thời khắc chuyển giao năm mới. Kế hoạch cụ thể đang chính quyền thành phố bàn bạc thêm.Mặc dù không tổ chức sự kiện đánh chuông chào năm mới song lo ngại có khả năng người dân sẽ tập trung tại khu vực quảng trường Gwanghwamun trước và sau thời khắc giao thừa, chính quyền thành phố Seoul cũng đang xem xét đối sách ứng phó.