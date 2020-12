Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 7/12 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 12". KDI phân tích mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh tới nhu cầu hàng hóa vẫn ở mức hạn chế, ngành công nghiệp chế tạo đang duy trì được xu hướng hồi phục.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày trong tháng 11 tăng 6,3% so với một năm trước, tăng hai tháng liên tiếp. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tháng 9 giảm 4,4%, rồi sau đó tăng 5,4% trong tháng 10.Chỉ số giá cổ phiếu và giá trị đồng won đều đồng loạt tăng. Các chỉ số kinh tế liên quan tới ngành chế tạo có xu hướng cải thiện, như chỉ số động thái kinh tế tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế tăng.Tuy nhiên, KDI cảnh báo nền kinh tế Hàn Quốc có khả năng lại bị co hẹp, tập trung ở lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ, do dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh trở lại từ trung tuần tháng 11, khiến Chính phủ phải nâng mức giãn cách xã hội. Nhận định này được đưa ra dựa trên căn cứ là doanh thu thanh toán qua thẻ tín dụng đã giảm nhanh kể từ sau trung tuần tháng 11.Xu hướng lây lan COVID-19 gần đây đang diễn ra nhanh và rộng hơn so với làn sóng lây nhiễm thứ nhất hồi tháng 2, tháng 3 và làn sóng lây nhiễm thứ hai hồi tháng 8, tháng 9. Do vậy, việc tiêu thụ nội địa bị co hẹp là điều không tránh khỏi trong thời gian tới.