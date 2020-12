BTS và BLACKPINK đứng đầu về lượt nghe trực tuyến trên Spotify tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Truyền thông Việt Nam như báo Thể thao và văn hóa ngày 5/12 đưa tin, theo báo cáo cuối năm do Spotify, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nghe nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, công bố gần đây, nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) và BLACKPINK của Hàn Quốc lần lượt xếp thứ nhất và thứ hai về lượt nghe trực tuyến tại Việt Nam.Đứng thứ ba trong danh sách này là rapper người Việt Nam Đen Vâu, thứ 4 là nữ ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Taylor Swift, thứ 5 là nhóm nhạc Việt Nam Chillies.Trong bảng xếp hạng ca khúc đơn phát trực tuyến tại Việt Nam trên Spotify, ca khúc "How You Like That" của BLACKPINK và "Dynamite" của BTS lần lượt chiếm vị trí thứ 3 và thứ 4.