Bắc Triều Tiên họp sớm Hội đồng nhân dân tối cao vào tháng 1 năm sau

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/12 đưa tin tại cuộc họp toàn thể Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên do Chủ tịch Ủy ban thường vụ Choe Ryong-hae chủ trì, chính quyền miền Bắc đã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 của Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV vào cuối tháng 1 năm sau.Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc, cơ quan tương đương Quốc hội, thường họp vào tháng 4 hàng năm, để thảo luận về các vấn đề như lập pháp, nhân sự, ngân sách. Như vậy, hội nghị sắp tới đã được đẩy sớm hơn ba tháng so với thông thường.Dự kiến trong đầu và trung tuần tháng 1, Bắc Triều Tiên sẽ công bố tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 8, quyết định về các chính sách lớn như Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, chiến lược đối ngoại, chính sách với Hàn Quốc, sau đó tổ chức hội nghị của Hội đồng nhân dân tối cao để lập cơ chế thực thi, hoàn tất trong tháng 1.Năm sau là tròn 10 năm nắm quyền của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Chính phủ mới của Mỹ cũng sẽ ra mắt vào tháng 1/2021. Do vậy, Bắc Triều Tiên đang đẩy nhanh các bước đi chính trị, siết chặt kiểm soát nội bộ. Nước này đã thông qua "Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động" có nội dung ngăn chặn các tư tưởng chống đối chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh quốc gia đang gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế, chính quyền miền Bắc cần lập ra các quy định tăng cường kiểm soát người dân.Trong một tin liên quan khác, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, người phụ trách đàm phán với miền Bắc dưới nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Donald Trump, sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 8/12. Nhiều khả năng mục đích chính chuyến thăm này là nhằm quản lý tình hình, trước thềm Chính phủ mới của tân Tổng thống Joe Biden sắp sửa ra mắt.