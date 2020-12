Ngoại trưởng Hàn-UAE hội đàm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Photo : KBS News

Sau khi kết thúc chuyến thăm Bahrain, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa chiều ngày 5/12 (giờ Hàn Quốc) đã gặp gỡ Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed al-Nahyan, thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm công tác phòng dịch COVID-19.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tuc mở rộng mối quan hệ chiến lược đặc biệt ngay cả trong tình hình dịch COVID-19 lan rộng.Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn tiết lộ trong lúc Ngoại trưởng Kang đang ở Bahrain tham dự "Đối thoại Manama", một Hội nghị an ninh khu vực Trung Đông, UAE đã cử chuyên cơ riêng cho bà vì nước này điều chỉnh lịch trình cuộc hội đàm giữa hai nước vì lý do riêng.Sau đó Bộ trưởng Hợp tác quốc tế (Minister of State for International Cooperation) UAE kiêm Chủ tịch Ủy ban EXPO Reem bint Ibrahim Al Hashemy đã trực tiếp lái xe ô tô chở Ngoại trưởng Kang đến địa điểm tổ chức sự kiện triển lãm EXPO Dubai dự kiến diễn ra vào năm 2021.Hai Bộ trưởng đã cùng nhau kiểm tra tình hình xây dựng gian hàng Hàn Quốc. Tại đây, Ngoại trưởng Kang cũng đã đề xuất hợp tác để Hàn Quốc đăng cai tổ chức triển lãm EXPO tại thành phố Busan (Hàn Quốc) vào năm 2030.Trong một tin liên quan, Bộ trưởng Văn hóa và thanh thiếu niên UAE Noura Al Kaabi cũng đã được trao tặng Huân chương Gwanghwa về quan hệ ngoại giao vì những đóng góp trong lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và UAE.Chuyến thăm của bà Kang Kyung-hwa đến UAE được đánh giá là một bước đi trước nhằm chuẩn bị trong trường hợp tình hình khu vực Trung Đông có thể thay đổi nhanh chóng sau khi chính quyền mới của Mỹ chính thức được chuyển giao.