Hàn Quốc đặt mua 44 triệu liều vắc-xin COVID-19

Photo : KBS News

Ngày 8/12, Chính phủ Hàn Quốc công bố đã đặt mua xong 44 triệu liều vắc-xin COVID-19, trong đó có 10 triệu liều vắc-xin được đặt qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) và 34 triệu liều thông qua đàm phán riêng lẻ với các hãng dược đa quốc gia.COVAX Facility là cơ chế do Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) xúc tiến, đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp vắc-xin cho 20% dân số thế giới.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố đã đặt mua 30 triệu liều vắc-xin, tương ứng cho 60% tổng dân số. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tới quá trình phát triển vắc-xin vẫn chưa kết thúc, những tác dụng phụ có thể xảy ra trong quá trình tiêm chủng, Chính phủ quyết định đặt dư thêm 14 triệu liều.Trong số 34 triệu liều đặt riêng với các hãng dược quốc tế, có 10 triệu liều đặt từ công ty AstraZeneca (Anh), 10 triệu liều từ công ty Pfizer (Mỹ), 10 triệu liều từ công ty Moderna (Mỹ) và 4 triệu liều từ công ty Janssen (Bỉ).Ngược lại, 10 triệu liều nhập qua COVAX Facility là từ ba hãng sản xuất vắc-xin, nhưng tên doanh nghiệp cụ thể chưa được công bố.Dự kiến, những vắc-xin trên sẽ lần lượt được nhập vào trong nước từ tháng 2 năm sau. Chính phủ sẽ cân nhắc tổng hợp tình hình, như diễn biến dịch COVID-19, tình hình tiêm chủng tại nước ngoài để quyết định thời điểm tiêm vắc-xin trong nước.Seoul đang xem xét đối tượng khuyến nghị tiêm chủng là những người có rủi ro cao khi mắc COVID-19 như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người cư trú tại các cơ sở tập thể, cùng nhân lực phụ trách các dịch vụ xã hội thiết yếu như nhân viên y tế, cảnh sát, cứu hỏa.Với trẻ em và thanh thiếu niên, do các hãng dược vẫn còn thiếu tài liệu lâm sàng nên Chính phủ sẽ quyết định tiêm cho đối tượng này hay không sau khi có thêm các tài liệu cần thiết khác.Chính phủ Hàn Quốc sẽ chuẩn bị chiến lược chi tiết trước khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19, cân nhắc tới hệ thống phân phối và bảo quản vắc-xin ở nhiệt độ thấp, cùng hạn sử dụng ngắn.