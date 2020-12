26% số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc không rõ nguồn lây

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/12 cho biết số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn ở ngưỡng trên dưới 600 ca/ngày, trong đó số ca nhiễm không rõ nguồn lây chiếm tới 26%. Đặc biệt, trong tháng này, 4% số người làm xét nghiệm dù không có triệu chứng cho kết quả dương tính với virus, tăng gấp 4 lần so với hai tháng trước.Theo công bố của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC), tính đến 0 giờ ngày 8/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 38.775 ca nhiễm COVID-19, tăng 594 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 566 ca phát sinh trong cộng đồng, 28 ca nhập ngoại.Trong số các ca nhiễm trong cộng đồng, có 214 ca ở thủ đô Seoul, 157 ca ở tỉnh Gyeonggi, 61 ca ở thành phố Ulsan, 28 ca ở thành phố Incheon. Số bệnh nhân nguy kịch tăng thêm một người, thành 134 người. Thêm ba ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc lên 552 người.Vẫn tiếp tục xảy ra nhiều vụ lây nhiễm tập thể rải rác lớn, nhỏ ở các địa điểm như nhà hàng, bệnh viện, nhà tắm hơi, tập trung tại Seoul và các địa phương lân cận.Từ ngày 8/12, Hàn Quốc áp dụng giãn cách xã hội mức 2,5 với thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, mức 2 với các địa phương còn lại trên toàn quốc. Tuy nhiên, Chính phủ cảnh báo hệ thống y tế có thể bị sụp đổ nếu xu hướng lây lan hiện nay không được kiểm soát, dịch bệnh lây lan mạnh trên phạm vi toàn quốc. Do đó, Chính phủ một lần nữa yêu cầu người dân hủy tất cả các cuộc hẹn, tụ tập, du lịch cho tới cuối năm.