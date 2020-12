Tổng thống Moon Jae-in lần đầu đề cập tới khả năng gia nhập CPTPP

Photo : KBS News

Tại lễ kỷ niệm Ngày Thương mại diễn ra tại Trung tâm thương mại COEX (Seoul) vào ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tất cả các quốc gia dự kiến sẽ cạnh tranh quyết liệt để chiếm lĩnh thị trường hồi phục sau đại dịch COVID-19, làn sóng bảo hộ mậu dịch sẽ càng bị đẩy mạnh hơn. Do đó, Hàn Quốc nhất định phải đa dạng hóa thị trường thương mại. Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét việc gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Hàn Quốc đề cập tới khả năng gia nhập hiệp định này.Trước đó, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã lập ra Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), chủ yếu gồm các nước đồng minh thân cận như Nhật Bản, Australia, Canada, loại bỏ Trung Quốc. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Donald Trump với đường lối bảo hộ mậu dịch, Mỹ đã rút khỏi hiệp định này. Sau đó, các quốc gia còn lại điều chỉnh thành Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Nhưng gầy đây, Washington cũng đang xem xét việc quay lại hiệp định này.Trong tháng trước, Hàn Quốc đã chính thức ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định có sự tham gia tích cực của Trung Quốc.Tổng thống Moon nhấn mạnh sẽ mở rộng mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước phương Bắc mới và phương Nam mới. Bắt đầu từ RCEP, FTA đa phương lớn nhất thế giới, trong năm nay Hàn Quốc sẽ hoàn tất ký kết Hiệp định thương mại tự do với các nước Indonesia, Israel, và đẩy nhanh tốc độ đàm phán FTA với các nước Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Uzbekistan.Ngoài ra, Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc phải thay đổi nền tảng thương mại theo hướng thân thiện với môi trường, bởi thương mại cũng không phải là ngoại lệ trong quá trình Seoul hướng tới mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050.