Bộ Tư pháp tổ chức họp Ủy ban kỷ luật Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao vào ngày 10/12

Photo : KBS News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thông báo cho Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol về việc mở cuộc họp của Ủy ban kỷ luật theo đúng kế hoạch là vào sáng ngày 10/12 tới, bất chấp sự phản đối quyết liệt của nội bộ Viện Kiểm sát.Phía Viện trưởng Yoon đang dốc toàn lực đối phó khi chỉ còn ba ngày nữa là tới cuộc họp của Ủy ban kỷ luật. Trước tiên, ông Yoon một lần nữa yêu cầu Bộ Tư pháp công khai danh sách ủy viên Ủy ban kỷ luật và tài liệu thanh tra mà Bộ Tư pháp đã tiến hành với ông. Mặt khác, ông Yoon đã trình thêm lên Tòa án Hiến pháp tài liệu chỉ ra rằng việc Bộ Tư pháp thành lập Ủy ban kỷ luật là vi hiến. Phía Viện trưởng Yoon nhấn mạnh ông đã được bổ nhiệm sau quá trình thẩm định tại cuộc họp Nội các và phiên điều trần kiểm tra tư cách và năng lực tại Quốc hội. Do vậy, việc bãi nhiệm hay kỷ luật ông cũng phải tuân theo các trình tự này.Về điều này, Tòa án Hiến pháp đã bắt đầu lập Hội đồng xét xử để xem xét khiếu nại của ông Yoon. Vấn đề đặt ra là thời gian do vẫn chưa rõ được Tòa án Hiến pháp có ra kết luận trong ngày 8 và 9/12, trước thời điểm Bộ Tư pháp tổ chức họp Ủy ban kỷ luật hay không. Được biết, ông Yoon đã lên chiến lược đối phó pháp lý sau cuộc họp của Ủy ban kỷ luật.Ngày 24/11 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae đã mở cuộc họp báo khẩn cấp, ra lệnh đình chỉ công tác, yêu cầu kỷ luật Viện trưởng Yoon Seok-yeol với lý do xác định được 6 nghi ngờ sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thanh tra ông Yoon, trong đó có nghi ngờ ông này chỉ đạo giám sát trái phép các thẩm phán phụ trách những vụ án lớn.