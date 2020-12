Nợ quốc gia Hàn Quốc tính đến hết tháng 10 đạt gần 750 tỷ USD

Photo : KBS News

Theo báo cáo "Xu hướng tài chính tháng 12" do Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc công bố ngày 8/12, tổng thu nhập 10 tháng đầu năm nay đạt 409.500 tỷ won (377,7 tỷ USD), tăng 3.300 tỷ won (3,04 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng chi tiêu đạt 468.500 tỷ won (432,1 tỷ USD), tăng 50.900 tỷ won (46,9 tỷ USD), khiến thâm hụt cán cân quản lý tài chính gia tăng.Tổng thu nhập trong tháng 10 đạt 55.200 tỷ won (50,9 tỷ USD), tăng 8.500 tỷ won (7,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước do thuế thu nhập lao động và tiêu dùng tư nhân phục hồi khiến thu thuế Nhà nước, nguồn thu khác ngoài thuế và thu nhập từ nguồn quỹ tăng.Tổng chi tiêu trong tháng 10 đạt 33.700 tỷ won (31,1 tỷ USD), tăng 2.100 tỷ won (1,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, do Chính phủ hỗ trợ phí dịch vụ viễn thông và trợ cấp tìm việc cho người dân nhằm giảm thiệt hại của dịch COVID-19.Theo đó, cán cân tài chính tổng hợp, tức chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay ghi nhận thâm hụt 59.000 tỷ won (54,4 tỷ USD).Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, đã thâm hụt 90.600 tỷ won (83,5 tỷ USD), tăng 45.100 tỷ won (41,6 tỷ USD) so với 10 tháng đầu năm ngoái. Tính đến cuối tháng 10, nợ quốc gia đã tăng hơn 113.000 tỷ won (104,2 tỷ USD) so với năm ngoái, đạt 812.900 tỷ won (749,6 tỷ USD).Trong giai đoạn ngân sách bổ sung lần 4, Chính phủ dự đoán thâm hụt cán cân quản lý tài chính trong năm nay sẽ lên tới 118.600 tỷ won (109,4 tỷ USD) và nợ quốc gia là 846.900 tỷ won (gần 781,1 tỷ USD). Tức thâm hụt tài chính quốc gia cũng như nợ quốc gia đều sẽ trầm trọng hơn trong tương lai.