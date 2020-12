Mỹ tiếp tục gây sức ép yêu cầu Trung Quốc thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đang bị cộng đồng quốc tế cấm vận quyết liệt để trừng phạt việc nước này phát triển hạt nhân và tên lửa. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ với Trung Quốc, chỉ trích Bắc Kinh đang làm ngơ trước các hoạt động xuất khẩu trái phép than đá, vi phạm cấm vận của Bình Nhưỡng.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc phân tích rằng trong thời gian qua, miền Bắc đã thu về nhiều ngoại tệ thông qua việc xuất khẩu than đá bằng cách chuyển tải trái phép trên biển, lẩn tránh cấm vận. Ủy ban cấm vận nhận định miền Bắc đã thu về tối đa 400 triệu USD từ việc xuất khẩu than đá theo hình thức này riêng trong năm nay.Tờ Thời báo phố Wall của Mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một năm qua, Bình Nhưỡng đã vận chuyển hàng trăm chuyến tàu chở than đá từ cảng Nampo của nước này tới thành phố Ninh Ba, Chu San (tỉnh Chiết Giang) Trung Quốc.Chính phủ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đóng vai trò quyết định trong việc Bắc Triều Tiên xuyên thủng được mạng lưới cấm vận của cộng đồng quốc tế. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien trong bài phỏng vấn với Hội đồng lợi ích quốc gia (CNI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, gần đây phát biểu rằng Trung Quốc đã đối phó quá lỏng lẻo với các vụ vận chuyển than đá, vật tư trái phép của Bắc Triều Tiên.Điều này có nghĩa là Mỹ cho rằng do Trung Quốc không chịu tham gia cấm vận quyết liệt với miền Bắc, dẫn tới việc nước này vẫn tiếp tục phát triển được hạt nhân tên lửa, nguy hiểm hơn là phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.Phát biểu trên của ông O'brien được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đang triển khai chế độ trao thưởng tối đa 5 triệu USD cho những ai tố giác hành vi không tuân thủ cấm vận với Bắc Triều Tiên, thể hiện quyết tâm thực thi quyết liệt các lệnh cấm vận với miền Bắc.