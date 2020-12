Mỹ tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ 19 năm liên tiếp đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách "quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo".Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/12 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết tự do tôn giáo là quyền bất khả xâm phạm và là nền tảng để một xã hội tự do phát triển mạnh mẽ, qua đó Washington đã ngăn chặn những ai xâm phạm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.Năm ngay, ngoài Bắc Triều Tiên, những nước còn lại bị Mỹ liệt danh sách này bao gồm Myanmar, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Pakistan, Ả-rập Xê-út, Tajikistan, Turkmenistan và Nigeria.Căn cứ theo Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế ban hành năm 1998, Mỹ đã thành lập Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao (USCIRF), tiến hành đánh giá và công bố báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Luật này có nội dung chỉ định các quốc gia có tham gia hoặc chấp nhận những hành vi vi phạm tự do tôn giáo một cách có tổ chức là các nước lo ngại đặc biệt.Những nước bị xếp vào danh sách này sẽ bị áp lệnh cấm vận bao gồm ngừng viện trợ từ Mỹ, cho đến khi cải thiện được tình hình.Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng tái chỉ định Comoros, Cuba, Nacaragua và Nga là nước cần "giám sát đặc biệt" liên quan đến những vi phạm nghiêm trọng tại quốc gia này về tự do tôn giáo.Washington cũng chỉ định các phiến quân Al Shabab, Al Qaeda, Boko Haram, Huti, Nhà nước Hồi giáo (IS) và Taliban là “tổ chức lo ngại đặc biệt” về tự do tôn giáo.