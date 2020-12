Người dân Hàn Quốc có thu nhập từ lao động đạt cao nhất vào năm 45 tuổi

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 7/12 công bố báo cáo "Tài khoản chuyển dịch quốc gia năm 2017". Đây là một báo cáo giúp nắm bắt dòng chảy dịch chuyển về thu nhập từ lao động, tiêu dùng, lương hưu theo từng thế hệ, trong hộ gia đình và giữa các hộ gia đình; và sự tái phân bố gánh nặng tài chính giữa các thế hệ.Trong năm 2017, tiêu dùng của nhóm từ 0-27 tuổi phát sinh thâm hụt nhiều hơn so với thu nhập từ lao động. Thâm hụt đạt cao nhất là 32,15 triệu won (21.350 USD) vào năm 16 tuổi. Ở độ tuổi này, thu nhập từ lao động bằng 0 nhưng tiêu dùng lại lên tới 32,15 triệu won (29.600 USD). Đây là thời kỳ thâm hụt cao nhất trong đời người.Ngược lại, nhóm 28-58 tuổi có thu nhập từ lao động cao hơn tiêu dùng, đây là thời kỳ "thặng dư" của đời người. Trong đó, mức thặng dư lên tới đỉnh điểm 14,84 triệu won (13.680 USD) vào năm 45 tuổi, bởi đây là lúc thu nhập từ lao động đạt mức cao nhất 33,54 triệu won (30.930 USD), trong khi tiêu dùng chỉ dừng ở 18,7 triệu won (17.240 USD). Từ độ tuổi 59 trở đi lại quay lại thời kỳ thâm hụt, độ tuổi càng lớn thì mức thâm hụt lại càng tăng.Tổng số tiền thuế phải nộp của nhóm trong độ tuổi lao động năm 2017 là 125.200 tỷ won (115,72 tỷ USD), tăng 11,1% so với một năm trước. Trong đó, có 60.700 tỷ won (56 tỷ USD) được tái phân bổ lại cho tầng lớp thanh thiếu niên, 64.500 tỷ won (59,5 tỷ USD) cho tầng lớp cao tuổi, quy mô tái phân bổ tăng lần lượt 4,7% và 17,7%.Trong năm 2017, chi phí y tế do Nhà nước chi trả đạt 69.800 tỷ won (64,3 tỷ USD), tăng 6,7%. Trong đó, chi phí y tế cho trẻ dưới 14 tuổi tăng 2,1%, tầng lớp cao tuổi tăng 12,1%, tầng lớp trong độ tuổi lao động tăng 8,5%. Chi phí y tế cho tầng lớp cao tuổi chiếm tới 40,6% tổng chi phí y tế mà Nhà nước chi trả.Chi phí giáo dục công năm 2017 đạt 59.300 tỷ won (54,7 tỷ USD), tăng 4,4%, trong đó chi phí giáo dục của trẻ em tăng 5,9%, người trong độ tuổi lao động tăng 1,3%.Tiêu dùng tư nhân đạt 716.100 tỷ won (660,3 tỷ USD), tăng 4,2%.