Photo : KBS News

Tại Lễ kỷ niệm Ngày thương mại lần thứ 57 tổ chức ngày 8/12, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc nhận định bất chấp điều kiện khó khăn chưa từng có khi các nền kinh tế lớn hạn chế di chuyển và kinh tế toàn cầu tăng trưởng trì trệ, xuất khẩu Hàn Quốc vẫn đang trên đà phục hồi nhanh chóng, vượt qua khủng hoảng.Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý II năm nay giảm 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, song liên tục phục hồi từ quý III và tăng trưởng dương trong hai tháng 10 và 11 của quý IV.Cụ thể, tính đến tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 461,4 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhập khẩu đạt 422,5 tỷ USD, giảm 8,1%. Theo đó, quy mô thương mại của Hàn Quốc trong 11 tháng đầu năm đạt 883,9 tỷ USD.Chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của Hàn Quốc, vẫn có xu hướng tăng trưởng ổn định kể cả sau dịch COVID-19, tạo đà hồi phục cho xuất khẩu, xuất khẩu ô tô cũng tăng trưởng liên tiếp ba tháng gần đây.Với đặc thù của nền kinh tế không tiếp xúc, xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) cũng trên đà tăng trưởng. Trong đó, xuất khẩu máy tính tăng 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) và pin thứ cấp dự đoán sẽ đạt được thành tích cao nhất từ trước tới nay.Ba ngành công nghiệp mới bao gồm chíp bán dẫn hệ thống, sức khỏe y sinh học (Bio Health), ô tô điện và ô tô hydro đều ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục hai chữ số.Xuất khẩu các ngành sắt thép, dệt may, máy móc và hóa dầu vẫn giảm, song tỷ lệ giảm đã thu hẹp xuống mức một chữ số trong tháng 11.Tham dự lễ kỷ niệm Ngày thương mại lần thứ 57, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã trao thưởng cho 599 cá nhân và 1.500 doanh nghiệp có đóng góp cho sự phục hồi xuất khẩu trong năm nay.