Mỹ cấm vận các doanh nghiệp vận chuyển than đá của Bắc Tiều Tiên

Photo : KBS News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/12 (giờ địa phương) đã đưa các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Việt Nam và Hồng Kong và 4 tàu thuyền có liên quan đến việc vận chuyển than đá cho miền Bắc vào danh sách trừng phạt.Trong số các công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen lần này có công ty thương mại Daejin, một trong số rất nhiều công ty thương mại trực thuộc đảng Lao động Bắc Triều Tiên. 5 đối tượng bị Mỹ trừng phạt khác gồm công ty thương mại Weihai Huijiang của Trung Quốc và các công ty thương mại có trụ sở đặt tại Hong Kong và Việt Nam.Nhiều phân tích cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài như Trung Quốc có thể sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trong danh sách trừng phạt lần này của Bộ Tài chính Mỹ. Bởi các doanh nghiệp bị Mỹ trừng phạt này trên thực tế sẽ bị đóng băng trong hệ thống tài chính quốc tế.Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien ngày 7/12 (giờ địa phương) đã lên án mạnh mẽ rằng Trung Quốc đã làm lỏng lẻo các lệnh trừng phạt áp đặt lên Bắc Triều Tiên. Một số phương tiện truyền thông đã công bố hình ảnh miền Bắc và Trung Quốc có dấu hiệu nối lại hoạt động giao dịch than đá.Tháng 7 năm 2017, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã ban hành Nghị quyết số 2371 nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động xuất khẩu than của Bắc Triều Tiên.Trong bối cảnh Mỹ đang chuyển giao quyền lực, động thái này của Washington được cho là nhằm tăng cường gây sức ép lên Trung Quốc buộc Bắc Kinh thực thi các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.