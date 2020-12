Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao kỷ lục kể từ cuối tháng 2

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 9/12 Hàn Quốc ghi nhận 39.432 ca nhiễm COVID-19, tăng 686 ca so với số liệu một ngày trước.686 ca nhiễm mới là con số kỷ lục trong 284 ngày qua, kể từ ngày 29/2 (909 ca), thời điểm phát sinh làn sóng lây nhiễm đầu tiên tập trung ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Trong hai tuần gần đây, số ca nhiễm mỗi ngày phát sinh trong khoảng hơn 400 ca đến 600 ca. Số ngày phát sinh trên 100 ca nhiễm đã kéo dài liên tục 32 ngày, kể từ ngày 8/11.Xét theo đường lây nhiễm, ca nhiễm phát sinh trong ngày 8/12 bao gồm 662 ca phát sinh trong cộng đồng và 24 ca ngoại nhập.Số ca phát sinh trong cộng đồng tăng 96 ca so với một ngày trước đó (566 ca) và là con số cao nhất kể từ ngày 2/3 (684 ca). Ca nhiễm nội địa liên tục ghi nhận ở mốc 500, 600 ca trong một tuần trở lại đây.Xét theo địa phương, Seoul và khu vực lân cận thủ đô phát sinh 524 ca. Cụ thể, thành phố Seoul 264 ca, tỉnh Gyeonggi 214 ca, thành phố Incheon 46 ca. Như vậy, so với làn sóng lây nhiễm thứ hai với đỉnh điểm ghi nhận được là 313 ca trong ngày 27/8 ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận, lần nay tình hình dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng hơn.Các địa phương khác bao gồm tỉnh Nam Gyeongsang có 31 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 24 ca, thành phố Busan 20 ca, thành phố Ulsan 14 ca, tỉnh Bắc Jeolla 12 ca, thành phố Daejeon 10 ca, thành phố Gwangju 9 ca, tỉnh Gangwon 5 ca, tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 4 ca, thành phố Daegu 3 ca, tỉnh Nam Jeolla và đảo Jeju mỗi nơi 2 ca, thành phố hành chính Sejong 1 ca.Số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 4 ca, tổng cộng có 556 ca tử vong, tỷ lệ tử vong trung bình là 1,41%. Số ca bệnh nặng tăng thêm 15 ca so với một ngày trước, ghi nhận tổng cộng 149 ca.Các vụ lẫy nhiễm vẫn xuất hiện rải rác trong đời sống sinh hoạt của người dân như quán bar, chợ, nhà hàng và các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc người cao tuổi.Từ ngày 8/12, Hàn Quốc đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội tăng cường mức 2,5 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận, song Chính phủ cũng để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục siết chặt phòng dịch, xem xét nâng giãn cách xã hội lên mức 3 trong trường hợp xu hướng lây nhiễm không suy giảm.