Hàn Quốc có thể triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 sớm nhất vào tháng 4/2021

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/12 công bố đã hoàn tất đặt mua 44 triệu liều vắc-xin COVID-19. Dự kiến vắc-xin sẽ được nhập vào Hàn Quốc vào khoảng tháng 2, tháng 3 năm sau, nhưng sớm nhất thì phải tới tháng 4, Chính phủ mới triển khai tiêm chủng.Chính phủ có kế hoạch tiến hành tiêm chủng một cách thận trọng sau khi kiểm chứng đầy đủ về tính an toàn của vắc-xin. Tình hình dịch bệnh hiện tại ở Hàn Quốc khác với các nước châu Âu và Mỹ, nơi có số bệnh nhân COVID-19 bùng nổ, không còn cách nào khác để kiểm soát dịch bệnh ngoài vắc-xin.Đặc biệt, vắc-xin mRNA do hãng dược Pfizer và Moderna của Mỹ phát triển mới lần đầu tiên được thương mại hóa. Ngoài ra, số người được tiêm vắc-xin trong quá trình thử nghiệm lâm sàng chỉ dừng ở 30.000 người, nên khó có thể khẳng định hoàn toàn về tính an toàn. Thêm vào đó, vẫn chưa có kết quả lâm sàng trên đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, sức khỏe yếu.Do vậy, Chính phủ sẽ xem xét hiệu quả, tác dụng phụ của vắc-xin sau khi có ít nhất trên 1 triệu người tiêm tại nước ngoài, để lập kế hoạch tiêm chủng.Hơn nữa, Hàn Quốc vẫn chưa đảm bảo sẽ nhập được đủ lượng vắc-xin đã đặt. Đó là bởi vắc-xin của hai hãng trên có sản lượng ít, nhiều khả năng sẽ hết hàng tại Mỹ và châu Âu trước.Mặt khác, một số ý kiến cho rằng ngay khi vắc-xin được nhập về, Chính phủ phải tiêm sớm cho các đối tượng có rủi ro cao với COVID-19. Bởi hiện tại cơ sở điều trị cho bệnh nhân nặng đang bị thiếu, dịch COVID-19 có thể sẽ tiếp tục lây lan trong suốt mùa đông.Nếu tình hình dịch trong nước trở nên nghiêm trọng hơn thì có thể thời gian tiêm chủng sẽ phải đẩy sớm hơn, nhưng ít nhất cũng phải tới tháng 4, vì mất ít nhất khoảng 40 ngày để tiến hành các quy trình cấp phép liên quan.