Hàn Quốc đứng thứ 24 OECD về năng lực cạnh tranh thuế

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 9/12 cho biết theo kết quả phân tích báo cáo "Năng lực cạnh tranh thuế quốc tế" do Quỹ Thuế Mỹ (US Tax Foundation) công bố tháng 10 vừa qua, năng lực cạnh tranh thuế của Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm kể từ sau năm 2014.Cụ thể, năng lực cạnh tranh thuế của Hàn Quốc đứng thứ 24 trong tổng số 36 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) của năm nay. Xét theo hạng mục cụ thể, Hàn Quốc đứng thứ 2 về năng lực cạnh tranh thuế tiêu dùng, thứ 22 về thuế thu nhập, thứ 33 về thuế doanh nghiệp và thuế quốc tế, thứ 30 về thuế tài sản.KERI phân tích năng lực cạnh tranh thuế của Hàn Quốc đang giảm nhanh so với các quốc gia OECD khác. Hàn Quốc từng đứng thứ 17 về năng lực cạnh tranh thuế năm 2017. Có nghĩa là Seoul đã tụt 7 bậc chỉ trong vòng 3 năm, mức giảm cao thứ hai sau Hà Lan (hạ 8 bậc).Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc phân tích trong khi xu hướng chung quốc tế là giảm nhẹ gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp thì ngược lại, Hàn Quốc lại nâng 3% thuế suất tối đa đối với thuế doanh nghiệp vào năm 2018. Chính điều này đã ảnh hưởng tới sự sụt giảm thứ bậc về năng lực cạnh tranh thuế của Hàn Quốc.Quỹ Thuế Mỹ chỉ ra rằng cơ chế thuế của Hàn Quốc hiện nay có những ưu điểm đó là áp thuế giá trị gia tăng thấp (10%) trên phạm vi rộng, mạng lưới hiệp ước thuế rộng với 93 nước trên thế giới. Tuy nhiên nhược điểm của cơ chế thuế Hàn Quốc đó là chế độ khấu trừ chuyển lỗ còn hạn chế đối với thuế doanh nghiệp, đánh thuế quá mức đối với giao dịch tài chính và bất động sản, như thuế thừa kế.Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc nên hạ thuế ở những lĩnh vực có sức cạnh tranh yếu như thuế doanh nghiệp, thuế quốc tế, thuế tài sản, đồng thời mở rộng phạm vi đánh thuế để nâng cao năng lực cạnh tranh thuế.