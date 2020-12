Hàn Quốc và Việt Nam thảo luận hợp tác an ninh song phương

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 8/12 cho biết Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Kim Chang-ryong đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 2-6/12, để thảo luận các vấn đề như hợp tác an ninh song phương và công nhận giấy phép lái xe quốc tế.Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời chính thức của Bộ Công an Việt Nam.Trong khuôn khổ chuyến công tác, Giám đốc Kim Chang-ryong đã gặp Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Hai bên nhất trí xây dựng hệ thống điều tra và bắt giữ tội phạm nhanh chóng trong trường hợp phát sinh người bị hại hay tội phạm bỏ trốn ra nước ngoài.Cơ quan Cảnh sát quốc gia cũng cho biết Giám đốc Kim đã diện kiến Phó Thủ tướng trường trực Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Giao thông vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thể, thảo luận về cơ chế thủ tục nhập cảnh đặc biệt giữa hai nước và vấn đề ký kết Thỏa thuận công nhận bằng lái xe quốc tế song phương.Nhân chuyến thăm lần này, ông Kim Chang-ryong cũng đã trao thưởng cho các cán bộ công an Việt Nam có công lao trong việc bắt giữ và hồi hương tội phạm Hàn Quốc bỏ trốn sang Việt Nam, đơn cử như người điều hành trang web "Nhà tù kỹ thuật số", và tham dự lễ tổng kết dự án "Nâng cao năng lực khoa học hình sự Hàn-Việt giai đoạn I"."Nhà tù kỹ thuật số" (Digital Prison) là trang web tiết lộ lai lịch các nghi phạm trong những vụ án tình dục, giết người và lạm dụng trẻ em nhằm trừng phạt những người bị cáo buộc phạm tội. Người điều hành website này là một nam giới Hàn Quốc khoảng 30 tuổi, đã bị cáo buộc phỉ báng danh dự người khác do tiết lộ thân phận của nghi phạm chưa bị kết tội hoặc người không có hành vi phạm tội.Theo đó, Cảnh sát Hàn Quốc đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ, phối hợp với Công an Việt Nam tiến hành bắt giữ đối tượng vào khoảng 6 giờ chiều ngày 22 tháng 9 vừa qua (giờ địa phương) tại thành phố Hồ Chí Minh.