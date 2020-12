Hàn Quốc chính thức xóa bỏ chứng nhận điện tử từ 10/12

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết bắt đầu từ ngày 10/12, dự thảo sửa đổi Luật chữ ký điện tử sẽ chính thức có hiệu lực, chế độ chứng nhận điện tử sẽ bị xóa bỏ sau 21 năm áp dụng.Chứng nhận điện tử được Hàn Quốc phát triển vào năm 1999, trong đó các cơ quan được Nhà nước công nhận được quyền cấp chứng nhận điện tử bao gồm các thông tin của người sở hữu, để người dân có thể xử lý quy trình xác thực danh tính trên mạng internet một cách thuận tiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều ý kiến chỉ ra rằng việc sử dụng, bảo quản hay cập nhật chứng nhận điện tử rất bất tiện, và khó sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau.Dự kiến trong thời gian tới, số người lựa chọn dịch vụ chữ ký điện tử tư nhân đa dạng sẽ ngày càng tăng hơn, như nhận diện vân tay.Hiện tại, có 500 trang web ở các lĩnh vực tài chính, dịch vụ công áp dụng 7 loại chữ ký điện tử do tư nhân cung cấp, như của hãng Naver, Kakao Pay.Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông dự báo trong thời gian tới, nhiều dịch vụ chữ ký điện tử mới áp dụng các công nghệ mới đa dạng sẽ được ra đời. Bộ sẽ hợp tác với các cơ quan hữu quan như Bộ Hành chính và an toàn, Ủy ban giám sát tài chính, để áp dụng chữ ký điện tử tư nhân sớm tại các cơ quan tài chính, cơ quan Nhà nước. Đặc biệt, người dân sẽ có thể sử dụng chữ ký điện tử khi quyết toán thuế cuối năm vào tháng 1 năm sau.Theo đó, Bộ sẽ triển khai dự án thí điểm mở rộng áp dụng chữ ký điện tử ở khối Nhà nước. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ xúc tiến sửa đổi Luật giao dịch tài chính điện tử, để đảm bảo tính bảo mật với các giao dịch tài sản thông qua phương pháp chữ ký điện tử.Bộ khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông sẽ vận hành chế độ đánh giá chứng nhận chữ ký điện tử, đảm bảo các dịch vụ chữ ký điện tử được đánh giá đầy đủ về tính an toàn và độ tin cậy.