Korean Air vận chuyển nguyên liệu vắc-xin COVID-19 bảo quản dưới -60 độ C

Photo : YONHAP News

Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air cho biết hãng đã vận chuyển khoảng 800 kg nguyên liệu sản xuất vắc-xin COVID-19, bao gồm đá khô, bằng máy bay xuất phát từ sân bay Incheon tới sân bay Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 8/12.Các nguyên liệu này được sản xuất ở trong nước, được đưa tới nhà máy sản xuất vắc-xin ở châu Âu trong tình trạng bảo quản đông lạnh dưới -60 độ C.Vắc-xin là mặt hàng phải được bảo quản ở nhiệt độ thấp, có loại phải bảo quản ở nhiệt độ cực thấp dưới -60 độc C, có loại bảo quản dưới -20 độ C, loại từ 2-8 độ C.Hãng Korean Air đã sử dụng máy bay đặc biệt chuyên chở dược phẩm, có thể duy trì nhiệt độ dưới -60 độ C trong vòng hơn 120 tiếng, sử dụng 208 kg đá khô và không cần thiết bị điện.Để làm được điều này, Korean Air đã thảo luận với Bộ Địa chính và giao thông cùng các hãng sản xuất máy bay Boeing, Airbus để điều chỉnh tiêu chuẩn chở đá khô. Đá khô được sử dụng trong vận chuyển đông lạnh bị quy định nghiêm ngặt về tổng lượng chở tùy theo từng loại máy bay.Từ tháng 9, Korean Air đã lập ra một nhóm chuyên trách về vận chuyển vắc-xin COVID-19 gồm các chuyên gia về vận tải hàng hóa đặc biệt, chuẩn bị cho các đơn hàng vận chuyển vắc-xin.