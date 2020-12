Các nước phương Nam mới trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 9/12 công bố kim ngạch xuất khẩu nông sản Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay đạt hơn 6,84 tỷ USD (gần 7.400 tỷ won), tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức cao kỷ lục, bất chấp tình hình thương mại đình trệ do dịch COVID-19.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản Hàn Quốc sang các nước phương Nam mới, gồm các quốc gia Đông Nam Á, đạt 1,39 tỷ USD, tăng 8,4% so với một năm trước, lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Hàn Quốc.Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường phương Nam mới trong năm nay đạt 20,4%, tăng nhẹ so với năm ngoái (20,3%)Xét theo quốc gia, xuất khẩu nông sản sang Thái Lan tăng 9,8%, Indonesia tăng 4%, Phillipines tăng 33,1%, Singapore tăng 19,8%, Malaysia tăng 23,1% và Ấn Độ tăng 34,7%, do thấy xu hướng xuất khẩu tăng trưởng tích cực ở các nước phương Nam mới.Xét theo sản phẩm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu đặt đồ ăn qua mạng tăng cao. Trong đó, xuất khẩu các loại mỳ sợi tăng 16,1%, nước sốt tăng 15,8%, sữa công thức tăng 43,9%, dưa muối kimchi 55,2%, trà thanh yên mật ong tăng 160,5%. Xuất khẩu nông sản tươi sống cũng tiếp tục mở rộng bao gồm hồng giòn tăng 45,4%, nho 34,5%, thịt gà 12,3%, nhân sâm 6,9%.Kim ngạch xuất khẩu bánh gạo cay (Topokki) đạt 48 triệu USD, tăng mạnh 54,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Dự đoán tình hình xuất khẩu nông sản sang các nước phương Nam mới sẽ còn tăng trưởng nhanh chóng hơn nữa nhờ Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) mà Hàn Quốc đã ký kết hồi tháng 11 vừa qua.