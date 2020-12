Kim ngạch thương mại Trung-Triều tháng 10 giảm kỷ lục hơn 99%

Photo : YONHAP News

Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 10/12 cho biết kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong tháng 10 đạt 1,66 triệu USD, giảm tới 99,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kim ngạch thương mại theo tháng thấp kỷ lục. So với kim ngạch thương mại tháng 9 (20,8 triệu USD), kim ngạch thương mại tháng 10 đã giảm khoảng 92%.Xuất khẩu của Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc đạt 1,4 triệu USD, giảm 91,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 300.000 USD, giảm 99,9%. Kim ngạch thương mại Trung-Triều lũy kế 10 tháng đầu năm nay giảm khoảng 76% so với một năm trước.KITA cho biết do Bình Nhưỡng siết chặt kiểm dịch biên giới nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 trước thềm kỷ niệm thành lập đảng Lao động 10/10, nên trên thực tế nước này đã cắt đứt thương mại với Bắc Kinh.Xét theo các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, miền Bắc đã tạm dừng xuất khẩu các mặt hàng gia công như giầy dép, tóc giả, đồng hồ; chỉ xuất khẩu năng lượng thủy điện và một lượng nhỏ than chì. Mặt khác, nước này cũng dừng nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, vật tư y tế, chỉ nhập khẩu một lượng nhỏ nguyên liệu sản xuất quần áo và vật liệu xây dựng từ Trung Quốc.KITA phân tích trong tháng 11, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục đóng của biên giới để phòng dịch COVID-19, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm sau. Do đó, dự kiến kim ngạch thương mại Trung-Triều trong năm nay sẽ giảm tới trên 80% so với năm ngoái.Một quan chức KITA nhận định miền Bắc dự kiến sẽ tiếp tục cắt đứt thuơng mại với bên ngoài tới tháng 1 năm sau để tập trung vào phòng dịch COVID-19 và sản xuất tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, nước này vẫn cần phải nhập khẩu nguyên vật liệu cho sản xuất tiêu thụ nội địa, và cả các mặt hàng y tế để phòng dịch, nên cuối cùng sẽ phải nối lại thương mại quốc tế.