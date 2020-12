42,5% cặp vợ chồng mới cưới Hàn Quốc không sinh con trong 5 năm đầu kết hôn

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/12 công bố "Thống kê các cặp vợ chồng mới cưới năm 2019". Tính đến tháng 11 năm ngoái, có tổng cộng 998.000 cặp vợ chồng kết hôn lần đầu trong vòng 5 năm trở lại đây, tăng 5,1% so với một năm trước.Tổng số cặp vợ chồng mới cưới, bao gồm cả các cặp tái hôn, đạt 1.260.000 cặp, giảm 4,7% so với một năm trước. Nếu chỉ tính riêng các cặp vợ chồng mới cưới trong vòng một năm gần đây thì tỷ lệ giảm là hơn 6%.Số người kết hôn giảm, các cặp vợ chồng kết hôn lại do dự việc sinh con, là nguyên nhân khiến dân số Hàn Quốc giảm nhanh.Trong số các cặp vợ chồng mới cưới, tỷ lệ hộ không có con là 42,5%, tăng 2,3% so với một năm trước. Có nghĩa là cứ 4 trên 10 cặp vợ chồng mới cưới không sinh con trong vòng 5 năm sau khi kết hôn.Tỷ lệ sinh ở các cặp vợ chồng mới cưới là 0,71 trẻ, thấp kỷ lục. Tỷ lệ sinh thấp được phân tích là bởi các cặp vợ chồng ưu tiên công việc hơn, và gặp khó khăn về gánh nặng nuôi dạy con.Theo kết quả điều tra lần này, tỷ lệ sinh ở các cặp cả vợ và chồng cùng đi làm đạt 0,63 trẻ, thấp hơn 20% so với các cặp vợ chồng chỉ có một người đi làm.Ngoài ra, nguyên nhân còn do vấn đề nhà ở. Tỷ lệ sinh bình quân ở các cặp vợ chồng mới cưới sở hữu nhà là 0,79 trẻ, cặp vợ chồng không có nhà là 0,65 trẻ. Giá nhà tăng cao, gánh nặng nợ nần của các hộ gia đình tăng 12% so với một năm trước, khiến cuộc sống trở nên chật vật hơn.Các chuyên gia nhấn mạnh đối sách với vấn đề tỷ lệ sinh thấp ở các cặp vợ chồng mới cưới của Chính phủ phải đặt trọng tâm vào các biện pháp hỗ trợ nuôi dạy trẻ cho các cặp cả vợ và chồng cùng đi làm, và cung cấp nhà ở một cách hiệu quả.