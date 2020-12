Lộ diện ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên tại Mỹ

Photo : KBS News

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden ngày 8/12 (giờ địa phương) đã chỉ định cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ Lloyd Austin ứng cử chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Nếu chính thức được bổ nhiệm, ông Austin sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên của Mỹ.Giải thích về sự lựa chọn này trên tạp chí The Atlantic, Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết ông Lloyd Austin là một nhà lãnh đạo có tư tưởng quân đội chỉ là một phương tiện để bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó, ông Austin và ông Joe Biden có chung quan điểm rằng chỉ dùng đến quân đội như một biện pháp cuối cùng, ưu tiên trao quyền hạn cho các chuyên gia và quan chức ngoại giao. Ngoài ra, ông Austin từng đóng vai trò quan trọng trong viêc hồi hương an toàn 150.000 binh lính Mỹ tham gia chiến trường Iraq và Afghanistan.Ông Lloyd Austin đã về hưu vào năm 2016. Theo nguyên tắc "Dân quản quân" (Civilian control of the military), tức quân nhân xuất ngũ sau 7 năm mới có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, do đó Quốc hội Mỹ cần chấp nhận miễn trừ nguyên tắc trên đối với ông Austin."Dân quản quân" là nguyên tắc quản lý Nhà nước được hiểu là việc giao quyền quyết định tối cao các vấn đề chiến lược, trật tự xã hội và an ninh quốc gia trong tay của các chuyên gia chính trị dân sự mà không phải là các tướng quân đội chuyên nghiệp.Ông Biden cho biết ứng cử viên Lloyd Austin phù hợp với vai trò củng cố mối quan hệ đồng minh bởi ông có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo đội quân đa quốc gia.Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng, ông Austin có ít kinh nghệm ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong cuộc đối đầu cạnh tranh với Trung Quốc.