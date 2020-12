ADB nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 lên -0,9%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 10/12 đã điều chỉnh tăng nhẹ tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc năm nay lên -0,9%, cao hơn 0,1% so với dự đoán hồi tháng 9.Theo ADB, Hàn Quốc tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ ở mảng công nghệ thông tin (IT), tiêu dùng tư nhân phục hồi, Chính phủ Seoul liên tục đưa ra các gói hỗ trợ tài chính và chính sách tiền tệ, thị trường xuất khẩu chính cải thiện là những lý do quyết định góp phần làm tăng nhẹ tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay.Ngân hàng phát triển châu Á giữ nguyên dự báo như hồi tháng 9 với Hàn Quốc về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng là 0,5% và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 3,3%.Ngoài ra, ADB cũng dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay của 46 nước châu Á (trừ Nhật Bản, Australia và New Zealand) đạt -0,4% , tăng 0,3% so với dự đoán đưa ra trong tháng 9.Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được dự đoán đạt 2,1%, Ấn Độ -8%, Việt Nam 2,3%, Thái Lan -7,8% và Phillipines -8,5%.