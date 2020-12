Nhà đầu tư nước ngoài mua vào cổ phiếu tháng 11 cao kỷ lục trong vòng 7 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 10/12 công bố trong tháng 11, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tổng cộng hơn 5,5 tỷ USD cổ phiếu trong nước, quy mô tăng gấp 4 lần so với tháng 10 (1,38 tỷ USD), hai tháng liên tiếp duy trì xu hướng đầu tư ròng. Trước đó, quy mô đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài đã thấp hơn quy mô rút vốn khỏi thị trường cổ phiếu Hàn Quốc trong hai tháng 8 và 9.Quy mô đầu tư ròng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 11 là mức cao nhất kể từ sau tháng 9 năm 2013 (7,66 tỷ USD). Điều này được phân tích là bởi những bất ổn liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ đã giảm đi, quá trình phát triển vắc-xin COVID-19 đạt được tiến triển tích cực khiến tâm lý đầu tư được cải thiện.Một quan chức BOK phân tích dòng vốn đầu tư tăng, chủ yếu từ các nước mới nổi, cho thấy các nhà đầu tư đánh giá Hàn Quốc đã kiểm soát khá ổn định dịch COVID-19.Mặt khác, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 450 triệu USD vốn đầu tư vào trái phiếu Hàn Quốc, tháng thứ ba liên tiếp rút vốn ròng.Tổng quy mô đầu tư ròng của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu, đạt 5,07 tỷ USD, duy trì xu hướng đầu tư ròng hai tháng liên tiếp.Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc trong tháng trước đạt 23 điểm cơ bản (bp, 1bp = 0,01%), giảm nhẹ so với tháng 10 (25 bp).CDS là sản phẩm tài chính phái sinh, bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. CDS giảm nghĩa là rủi ro vỡ nợ của quốc gia hoặc doanh nghiệp giảm.Tại thị trường ngoại hối, tỷ giá won/USD cuối tháng 11 đạt 1.106,5 won đổi 1 USD, giảm 28,6 won so với cuối tháng 10.