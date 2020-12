Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc chạm gần mốc 700 ca ba ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 11/12, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 40.786 ca nhiễm COVID-19, tăng 689 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 673 ca nhiễm trong cộng đồng và 16 ca ngoại nhập.Như vậy, số ca nhiễm trong ngày 10/12 tăng nhẹ so với ngày trước đó (682 ca) và là ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận ở mốc gần 700 ca.Xét theo địa phương, đa số ca nhiễm phát sinh ở thủ đô Seoul và địa phương lân cận với tổng cộng 512 ca. Cụ thể, thủ đô Seoul có 250 ca, tỉnh Gyeonggi 225 ca, thành phố Incheon 37 ca. Số ca nhiễm ở khu vực này trong ngày 10/12 tăng thêm 23 ca so với một ngày trước (489 ca). Đặc biệt, tỉnh Gyeonggi ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục kể đầu tháng 12.Nhiều vụ lây nhiễm tập thể rải rác lớn, nhỏ vẫn tiếp tục xảy ra trên khắp cả nước, tập trung ở các địa điểm như viện dưỡng lão, cơ sở tôn giáo, trung tâm dạy thêm, nhà hàng, các cuộc gặp mặt gia đình, người thân và trong đơn vị quân đội.Chính phủ đang siết chặt giãn cách xã hội, đồng thời chuẩn bị các biện pháp bổ sung như dựng 150 trạm xét nghiệm lưu động từ ngày 14/12 tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận nhằm xét nghiệm sàng lọc, tìm kiếm người có nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, xu hướng lây nhiễm dự kiến sẽ còn tiếp diễn.Ngoài ra, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 8 người, tổng cộng có 572 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 1,4%. Số ca bệnh nặng là 169 ca, giảm 3 ca so với một ngày trước đó.