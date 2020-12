Photo : YONHAP News

Tại phiên họp trực tuyến của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook phát biểu rằng việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc là quá trình kiến tạo sự hợp tác và hòa bình cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Ngoài ra, Bộ trưởng Suh Wook cho rằng việc giảm nhẹ căng thẳng và xây dựng sự tin cậy trên bán đảo Hàn Quốc sẽ góp phần giải tỏa các mối đe dọa an ninh và thịnh vượng chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đồng thời, Bộ trưởng Suh kêu các quốc gia thành viên ASEAN và cộng đồng quốc tế ủng hộ cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Suh cũng giới thiệu về nỗ lực của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong việc hợp tác với các nước ASEAN.Nhằm tăng cường năng lực hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc, Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng chương trình đào tạo dành cho các sĩ quan quân đội thuộc các nước ASEAN tại Trung tâm PKO của Hàn Quốc, cũng như hợp tác với các nước nhằm tăng cường năng lực an ninh mạng của các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ tham gia tích cực vào các cuộc tập trận liên quân đa quốc gia do các nước ASEAN tổ chức,Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng là cơ chế thảo luận đa phương nhằm nâng cao hợp tác quốc phòng các nước trong khu vực châu Á-Thái bình Dương, được thành lập dựa trên nền tảng Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM).Hội nghị ADMM+ có sự tham gia của 18 quốc gia bao gồm 10 nước ASEAN cùng Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010, đến nay đã diễn ra tổng cộng 7 lần.Bộ Quốc phòng cho biết trong quốc họp, Bộ trưởng các nước đều đồng tình rằng các mối đe dọa an ninh xuyên quốc gia, bao gồm đại dịch COVID-19, đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Theo đó, các nước đã nhất trí hợp tác để khắc phục mối đe dọa chung.Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, cuộc họp lần này được đánh giá là cơ hội để tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia lớn trong khu vực, nâng cao hợp tác quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.