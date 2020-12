Photo : YONHAP News

Theo báo cáo tuần về tình hình COVID-19 do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 11/12, tính đến ngày 3/12, Bắc Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 9.373 người, trong đó không có ai nhiễm bệnh.Báo cáo chỉ ra rằng đã có 4.275 người, tức gần một nửa số người xét nghiệm, mắc viêm đường hô hấp cấp và cúm mùa hoặc có biểu hiện sốt trong thời gian cách ly. Số còn lại là nhân viên y tế làm việc tại các trạm điểm dịch hoặc nhân sự tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm.Tính đến ngày 26/11, miền Bắc ghi nhân có 33.044 người được gỡ bỏ cách ly.Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 9/11, đại diện WHO tại Bắc Triều Tiên Edwin Salvador xác nhận tính đến ngày 29/10, miền Bắc đã tiến hành xét nghiệm cho 12.072 người. Như vậy, báo cáo lần này của WHO đưa ra con số xét nghiệm ít hơn so với báo cáo của ông Edwin Salvador. Phía WHO vẫn chưa đưa ra giải thích cho vấn đề này.Ngoài ra, báo cáo lần này cho biết do Bắc Triều Tiên phong tỏa biên giới chống dịch COVID-19 nên những vật phẩm phòng dịch chưa thể đưa vào nước này và đang đặt tại kho hàng của WHO ở thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất). WHO cũng đang tìm kiếm nơi bảo quản những vật phẩm hỗ trợ phòng dịch COVID-19 cho miền Bắc được sản xuất tại Trung Quốc hoặc đã được vận chuyến đến Trung Quốc.