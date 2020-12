Washington quan ngại sâu sắc và hối thúc Bình Nhưỡng cải thiện vấn đề nhân quyền

Photo : YONHAP News

Nhân "Ngày Nhân quyền thế giới 10/12", Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên, đồng thời hối thúc nước này cải thiện vấn đề nhân quyền.Trong email gửi cho Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 11/12 (giờ Hàn Quốc), Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lo ngại về hình tình nhân quyền nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên, đồng thời cho biết Washington đang tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân miền Bắc, cũng như thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền ở nước này.Quốc hội Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề nhân quyền ở miền Bắc. Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cùng ngày đưa tin, trong một tuyên bố nhân Ngày Nhân quyền thế giới 10/12, Ủy ban Ngoại giao thuộc Thượng viện Mỹ đã kêu gọi các nước bao gồm Bắc Triều Tiên, Iran, Venezuela, Syria, Uganda, Trung Quốc và Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền.Đặc biệt, Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ lên án gay gắt tình hình nhân quyền ở miền Bắc, cho rằng nước này đang đàn áp người dân như tra tấn, tẩy não hoặc bỏ tù người dân một cách không chính đáng. Ủy ban này nhấn mạnh đây là hành vi không thể dung thứ và chính quyền nước này phải chịu trách nhiệm.Tuy nhiên, trước những chỉ trích trên, thông qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, ngày 10/12, Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này đang thực hiện "nhân quyền chân chính".Báo Dân chủ Triều Tiên, cơ quan ngôn luận của Chính phủ miền Bắc, nhấn mạnh Bắc Triều Tiên là quốc gia thực hiện và ủng hộ nhân quyền, nơi tự do dân chủ và quyền lợi của người dân được đảm bảo ở mức cao nhất. Trang web tuyên truyền đối ngoại Naenara (Đất nước tôi) cũng tự đánh giá công tác khắc phục những địa phương bị thiệt hại do thiên tai là một ví dụ điển hình cho hoạt động nhân quyền chân chính tại miền Bắc.