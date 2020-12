Hàn Quốc đẩy mạnh quy chế về quảng cáo hôn nhân quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình cùng các ban ngành hữu quan khác như Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục, Bộ Quốc phòng, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 11/12 đã công bố "Đối sách bao trùm về gia đình đa văn hóa".Trong năm ngoái, số thành viên các gia đình đa văn hóa đạt 1.060.000 người, chiếm 2,1% tổng dân số Hàn Quốc. Số trẻ em chào đời trong các gia đình đa văn hóa đạt 17.939 trẻ, chiếm 5,9% tổng số trẻ sơ sinh tại Hàn Quốc. Dù vậy, vấn đề phân biệt đối xử với gia đình đa văn hóa vẫn chưa được cải thiện, do đó Bộ Phụ nữ và gia đình quyết định lập ra đối sách lần này.Trước tiên, Bộ Phụ nữ và gia đình quyết định lập căn cứ pháp lý, nhằm quy định về việc xử phạt các công ty môi giới hôn nhân quốc tế có hành vi xâm hại nhân quyền, như quảng cáo chèn khuôn mặt, cơ thể, coi con người như hàng hóa, phân biệt chủng tộc.Luật Môi giới hôn nhân quốc tế hiện hành bị cho là thiếu tiêu chuẩn cụ thể về định nghĩa hành vi kỳ thị giới tính, khiến cơ quan chức năng khó xử phạt.Bộ Phụ nữ sẽ lập dự luật gồm nội dung doanh nghiệp môi giới kết hôn quốc tế có nghĩa vụ phải đào tạo để hiểu biết về xã hội đa văn hóa, nhận thức giới, bảo hộ nhân quyền.Cùng với đó, Bộ quyết định lập ra quy định với các quảng cáo trái phép theo hình thức "blog" phổ biến trên kênh Youtube như hiện nay và đẩy mạnh hệ thống giám sát. Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ quản lý chung, Viện nghiên cứu sức khỏe gia đình (KIHF) trực thuộc Bộ sẽ phụ trách giám sát theo thời gian thực và tiếp nhận tố giác. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát và Ủy ban phát thanh, truyền hình và truyền thông tiến hành xử phạt. Trong năm ngoái, có 4.115 quảng cáo trái phép liên quan tới kết hôn quốc tế bị phát hiện, tăng gấp gần 7 lần so với năm 2018 (615 vụ).Ngoài ra, Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ đẩy mạnh giám sát với các tài liệu giáo dục, tài liệu quảng bá do các cơ quan hành chính trung ương và chính quyền địa phương phát hành để xem xét có yếu tố phân biệt chủng tộc hay không. Bộ sẽ lập ra Ban giám sát đa văn hóa để phụ trách tư vấn, kiểm tra trước khi các cơ quan này phát hành ấn phẩm.Đặc biệt, Bộ Phụ nữ và gia đình sẽ lập ra căn cứ pháp lý cấm những phát ngôn hiềm khích chứa định kiến, kỳ thị với quốc gia, chủng tộc, văn hóa.Bắt đầu từ năm sau, tất cả nhân viên phụ trách về hỗ trợ gia đình đa văn hóa bắt buộc phải được đào tạo về hiểu biết gia đình đa văn hóa, tất cả các trường học sẽ được khuyến nghị tổ chức các hoạt động liên quan tới gia đình đa văn hóa trên hai tiếng mỗi năm.Bộ sẽ lập ra các chương trình hỗ trợ tìm việc làm, cải thiện sự cách biệt về giáo dục cho con em gia đình đa văn hóa. Bộ sẽ hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp để đảm bảo các thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa được bảo đảm cơ hội học hành bình đẳng như các học sinh khác, phổ cập các chương trình giáo dục tiếng Hàn.Trong năm sau, Bộ sẽ thí điểm lớp học dành cho phụ huynh đa văn hóa tại khu vực tập trung đông các gia đình đa văn hóa, để hỗ trợ về việc giáo dục con cái, tham gia hoạt động xã hội.Bộ sẽ nâng số nhân viên là thông dịch viên, biên dịch viên hỗ trợ cho các gia đình đa văn hóa làm việc tại các Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa từ 282 người lên 312 người vào năm sau, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để tạo cơ hội cho họ tham gia xã hội .Bộ Phụ nữ và và gia đình sẽ dịch và phát hành các chính sách chính của Chính phủ, như về quy tắc phòng ngừa COVID-19 và nghĩa vụ đeo khẩu trang sang 12 thứ tiếng.