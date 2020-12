Chính giới Hàn Quốc thảo luận không giới hạn thời gian dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan tình báo quốc gia

Photo : YONHAP News

Nối tiếp ngày 10/12, trong ngày 11/12, phe cầm quyền và đối lập Hàn Quốc tiếp tục thảo luận không giới hạn thời gian (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) về dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) tại Quốc hội.Dự thảo có nội dung cấm NIS thu thập thông tin trong nước, chuyển giao quyền điều tra tội phạm vi phạm Luật an ninh quốc gia cho Cơ quan Cảnh sát sau ba năm. Việc sửa đổi luật là một trong các dự luật cải cách mà đảng Dân chủ đồng hành xúc tiến.Về phần mình, các nghị sĩ của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh những nội dung thay đổi sẽ khiến cho các tài sản tình báo của NIS trở nên vô dụng, trong khi lực lượng Cảnh sát lại chưa đủ năng lực tiếp nhận, có thể gây ra lỗ hổng an ninh.Ngược lại, các nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng việc NIS thu thập thông tin trong nước là xâm hại nhân quyền, trong quá khứ cũng đã từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Thay vào đó, cơ quan này vẫn thu thập thông tin, nhưng trích ra những thông tin cần thiết để gửi cho cơ quan điều tra thì mới thích hợp.Đảng Dân chủ đồng hành quyết định không đề nghị chấm dứt thảo luận không giới hạn thời gian ngay, mà sẽ tiến hành thảo luận một cách đầy đủ, tôn trọng quyền phát ngôn của đảng đối lập, rồi sau đó mới xúc tiến thông qua dự thảo. Động thái này được phân tích là do đảng cầm quyền cân nhắc tới những phản đối từ phe đối lập nếu xúc tiến thông qua dự thảo quá độc đoán.Ngoài ra, do dự thảo sửa đổi Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã được thông qua vào ngày 10/12, nên có thể đảng cầm quyền thấy không cần thiết phải vội thông qua các dự luật khác.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân sẽ khó có thể thảo luận không giới hạn tới hết phiên họp bất thường là ngày 8/1/2021. Hiện tại, toàn bộ hơn 50 nghị sĩ đắc cử lần đầu của đảng này đã tuyên bố tham gia thảo luận.Để kết thúc thảo luận cần phải có trên 180 nghị sĩ đồng ý. Đảng Dân chủ đồng hành có 173 ghế nghị sĩ, tức chỉ có thể chấm dứt thảo luận nếu kêu gọi được sự tham gia của một số nghị sĩ theo khuynh hướng ủng hộ phe cầm quyền khác.