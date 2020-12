Người dân Hàn Quốc thấy bất bình đẳng về cơ hội nhận bồi thường thiệt hại kinh tế do COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia ngày 11/12 công bố tài liệu "Xu hướng xã hội Hàn Quốc 2020", mang tính chất là báo cáo tổng hợp đầu tiên, sắp xếp lại các số liệu thống kê để người dân dễ hiểu hơn về sự thay đổi trong xã hội do dịch COVID-19.Theo tài liệu này, có 38,6% số người được hỏi trả lời rằng điều mà họ cảm thấy bất bình đẳng nhất tính đến tháng 3 năm nay đó là "cơ hội được bồi thường thiệt hại về kinh tế do dịch COVID-19". Tiếp đó, có 35% trả lời sự bất bình đẳng lớn nhất là về "cơ hội làm việc linh hoạt nhằm phòng ngừa dịch COVID-19.Tính đến tháng 5, có 50,3% số người trả lời vẫn giữ được việc làm hiện tại, và nhận mức lương tương tự so với trước khi bùng phát dịch COVID-19.Tầng lớp bị giảm tuyển dụng nhiều nhất do COVID-19 là phụ nữ, người dưới 20 tuổi, lao động mùa vụ. Nguyên nhân là bởi lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh, như dịch vụ giáo dục, nhà hàng, quán ăn, khách sạn, phân phối bán lẻ; khác hẳn với đợt khủng hoảng tiền tệ, khi lĩnh vực chế tạo và xây dựng lại chịu thiệt hại nhiều nhất.Doanh thu qua thẻ liên quan tới các hoạt động du lịch trong nửa đầu năm nay giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người nhập cảnh là người nước ngoài giảm 80%.Ngoài ra, tính đến tháng 5, trong số 33 quốc gia thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đứng đầu về chỉ số đối phó với COVID-19, với số ca tử vong trên 1 triệu dân là 5 người, mức thấp nhất. Tỷ lệ người dân tuân thủ đeo khẩu trang là 94%, cũng ở mức cao nhất thế giới.