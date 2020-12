Tổng thống Moon Jae-in:

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/12 đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương liên quan đến tình hình dịch COVID-19.Đây là lần thứ hai Tổng thống trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ủy ban này sau lần đầu vào tháng 2. Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi, dài hơn so với dự kiến ban đầu 30 phút, cho thấy Tổng thống nhận định diễn biến dịch COVID-19 hiện nay đang hết sức nghiêm trọng.Tổng thống nhấn mạnh nâng giãn cách xã hội lên mức 3, mức cao nhất, sẽ là biện pháp cuối cùng. Tuy nhiên, nếu tình hình thực sự cần thiết phải làm như vậy, thì Chính phủ không được bỏ lỡ thời điểm. Tổng thống đề nghị Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương phải quyết đoán, quyết liệt trong trường hợp nhận định việc nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là điều bất khả kháng.Mặc dù đã bắt đầu xem xét việc nâng giãn cách cách xã hội lên mức 3, nhưng Chính phủ nhận định thời điểm hiện tại là "cơ hội cuối cùng" để chặn đứng làn sóng lây nhiễm thứ ba, nên đang dốc toàn lực để bố trí thêm nhân lực, hỗ trợ ngân sách phòng dịch.Trước tiên, Chính phủ sẽ chủ động bố trí thêm 280 nhân lực y tế cộng đồng cho các bệnh viện chuyên trách về bệnh truyền nhiễm và các trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Ngoài ra, hơn 550 nhân lực do Hiệp hội Y học Hàn Quốc kêu gọi được sẽ bố trí cho các trạm xét nghiệm lưu động. Hơn 300 tình nguyện viên là sinh viên trường y sẽ được bố trí tại các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời được triển khai từ ngày 14/12. Hơn 490 y tá, điều dưỡng sẽ được điều tới hỗ trợ công tác chăm sóc bệnh nhân, lấy mẫu bệnh phẩm.Chính phủ quyết định tăng mạnh ngân sách hỗ trợ cho nhân viên y tế, để họ có thể chuyên tâm vào công tác điều trị bệnh nhân. Các y tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân nặng sẽ được nhận trợ cấp rủi ro nghề nghiệp là 3 triệu won (2.750 USD)/tháng, chi phí chăm sóc bệnh nhân nặng vào ban đêm sẽ được nâng lên gấp đôi.Mặt khác, Cơ quan Phòng cháy chữa cháy quyết định bố trí 180 nhân viên cấp cứu và 45 xe cấp cứu 119 từ các địa phương khác nhằm hỗ trợ việc vận chuyển bệnh nhân ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô, nơi đang tập trung đông các ca nhiễm COVID-19 mới.