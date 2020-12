Hàn Quốc phát sinh 718 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 13/12

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 14/12, Hàn Quốc phát sinh thêm 718 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 43.484 người.Một ngày trước, số ca nhiễm mới đã tăng lên tới 1.030 ca, lần đầu tiên đạt ngưỡng 1.000 ca kể từ khi Hàn Quốc bùng dịch cho tới nay. Tuy nhiên, số ca nhiễm đã giảm từ ngưỡng 4 con số xuống ba con số chỉ sau một ngày.Trong số các ca nhiễm mới, có 682 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 36 ca nhập ngoại. Xét theo địa phương, khu vực Seoul và lân cận thủ đô vẫn chiếm nhiều nhất là 473 ca, trong đó tỉnh Gyeonggi ghi nhận 220 ca, Seoul 217 ca, thành phố Incheon 36 ca.Ngoài ra, tỉnh Nam Chungcheong ghi nhận 51 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 26 ca, thành phố Gwangju 22 ca, tỉnh Bắc Chungcheong 21 ca, thành phố Busan 19 ca, thành phố Daegu 16 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 15 ca, tỉnh Gangwon 14 ca, tỉnh Bắc Jeolla và đảo Jeju mỗi nơi 8 ca, thành phố Ulsan 4 ca, thành phố Sejong 3 ca, thành phố Daejeon và tỉnh Nam Jeolla mỗi nơi 1 ca.Mặc dù số ca nhiễm mới đã tạm thời giảm, nhưng chưa thể coi xu hướng lây lan COVID-19 đã chững lại. Thêm vào đó, số ca nhiễm mới giảm còn do số mẫu xét nghiệm COVID-19 vào cuối tuần thấp hơn ngày thường.Đặc biệt, gần đây xuất hiện trở lại các ca lây nhiễm mới liên quan tới cơ sở tôn giáo, viện dưỡng lão sau một thời gian lắng xuống. Cùng với đó, thời tiết đang mùa đông tạo điều kiện thuận lợi để virus tồn tại trong thời gian dài hơn, dự kiến quy mô lây nhiễm sẽ có thể gia tăng trở lại bất cứ lúc nào.Chính phủ đang tìm kiếm các đối sách mới, trong đó bao gồm cả phương án nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất là mức 3.Mặt khác, số ca tử vong tăng thêm 7 ca, nâng tổng số ca tử vong trong nước là 587 người. Tỷ lệ tỷ vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,35%. Số bệnh nhân nguy kịch là 185 người, tăng thêm 6 người so với một ngày trước.Chính phủ nhận định xu hướng lây lan dịch COVID-19 gần đây là hết sức nguy cấp, cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực hành chính để chặn đứng đà lây nhiễm. Chính phủ giả định dịch tình hình xấu nhất trong vòng 20 ngày tới, để lập kế hoạch đối phó như đảm bảo đầy đủ số giường bệnh và trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ.Về việc một số ý kiến cho rằng cần chủ động nâng tiếp giãn cách xã hội, Chính phủ đang tỏ lập trường khá thận trọng, cho biết đang thu thập đầy đủ ý kiến của các ban ngành hữu quan, các địa phương, giới chuyên gia. Nếu cần thiết, Chính phủ sẽ không do dự đưa ra quyết định quyết liệt nhất, với điều kiện là phải đảm bảo chắc chắn về hiệu quả phòng dịch và có được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội.Bên cạnh đó, Chính phủ nhấn mạnh nguyên tắc không khoan dung với các hành vi vi phạm quy tắc phòng dịch, không thể để sự chủ quan, hành động vô trách nhiệm của một vài cá nhân làm dịch bệnh lây lan cho cộng đồng. Chính phủ sẽ truy cứu trách nhiệm cứng rắn theo pháp luật với tất cả các hành vi đe dọa tới sự an toàn của cộng đồng.Ngoài ra, Chính phủ một lần nữa đề nghị người dân thực hiện đúng các quy tắc phòng dịch tăng cường đang được thực thi, yếu tố quan trọng nhất trong công tác phòng dịch hiện nay.