Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/12 đã có bài diễn thuyết tại Hội nghị thượng đỉnh về tham vọng khí hậu (Climate Ambition Summit) do Liên hợp quốc, Anh và Pháp đồng tổ chức theo hình thức trực tuyến nhân kỷ niệm 5 năm ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (12/12/2015).Tại đây, Tổng thống Moon khẳng định Hàn Quốc sẽ nâng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 2030 để trình lên Liên hợp quốc, nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu.Ông Moon cho biết Hàn Quốc đã thiết lập tầm nhìn để đạt được trung hòa carbon cho tới năm 2050, tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Chính phủ, Quốc hội và các địa phương đã tiến hành thảo luận, tuyên bố về tầm nhìn trung hòa carbon, toàn thể người dân Hàn Quốc đều quyết tâm thực hiện trung hòa carbon.Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ lập hướng dẫn để người dân có thể tự giác thực hiện mục tiêu này trong đời sống thường ngày, xây dựng lộ trình một cách hệ thống theo từng lĩnh vực xã hội. Seoul sẽ phát triển một nền công nghiệp xanh bằng "Chính sách kinh tế mới xanh" kết hợp với đổi mới kỹ thuật số.Chính phủ Hàn Quốc sẽ coi biến đổi khí hậu là cơ hội để đạt được tăng trưởng bao trùm, bền vững, tạo ra nhiều việc làm mới, và sẽ chia sẻ với tất cả các nước về kinh nghiệm, thành quả của Chính sách kinh tế mới xanh.Tổng thống Moon cho biết trong năm nay, Hàn Quốc sẽ lập ra chiến lược phát triển carbon thấp dài hạn nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon 2050. Chính phủ sẽ chuyển đổi "Đóng góp do quốc gia tự quyết định" (NDC), tức mục tiêu tự nguyện cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, theo phương thức "mục tiêu cắt giảm tuyệt đối", để sớm trình lên Liên hợp quốc.Trong NDC trình lên Liên hợp quốc năm 2015, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu cắt giảm 37% so với lượng phát thải khí nhà kính dự báo năm 2030. Tuy nhiên, trong NDC sửa đổi dự kiến nộp trong năm nay, Chính phủ sẽ đề ra mục tiêu cắt giảm 24,4% so với lượng phát thải khí nhà kính năm 2017.Tổng thống Hàn Quốc đề nghị các nước quan tâm và tích cực tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) dự kiến diễn ra tại Seoul vào năm sau. Ông Moon cam kết Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức trên cương vị là nước tổ chức hội nghị, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để khắc phục khủng hoảng khí hậu.