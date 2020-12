Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 13/12 công bố báo cáo về sự phổ biến hình thức làm việc tại nhà do dịch COVID-19, trong đó dự báo dù dịch COVID-19 có chấm dứt thì các công ty sẽ vẫn tăng bố trí nhân viên làm việc tại nhà.BOK cho biết nhận thức của người dân về làm việc tại nhà đã được cải thiện nhiều sau khi bùng phát dịch COVID-19. Các doanh nghiệp và người lao động đã đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc để có thể triển khai làm việc tại nhà một cách hiệu quả. Trong thời gian tới, làm việc tại nhà sẽ càng trở nên phổ biến hơn nữa.BOK phân tích sự phổ biến làm việc tại nhà sẽ làm giảm nhu cầu thuê tòa nhà văn phòng ở các đô thị lớn. Ngoài ra, do người lao động chuyển sang làm việc tại nhà, nên họ sẽ có thể lựa chọn chuyển tới sống tại nơi khác, như khu vực ngoại ô có giá thuê nhà phải chăng hơn.Trước khi bùng phát dịch COVID-19, tỷ trọng làm việc tại nhà ở mức khá thấp. Tuy nhiên, khi mà thời gian đi lại dài và với một đất nước nền tảng công nghệ thông tin (IT) phát triển như Hàn Quốc, thì sự phổ biến làm việc tại nhà có thể giúp nâng cao hiệu suất công việc. Khoảng một nửa dân số Hàn Quốc tập trung tại Seoul và các địa phương lân cận, và người dân chủ yếu di chuyển tới Seoul làm việc.Ngoài ra, BOK chỉ ra rằng để làm việc tại nhà góp phần nâng cao chất lượng đời sống, cần phải thiết lập các điều kiện cần thiết như mở cửa trở lại trường học, nhà trẻ, phân tách rõ không gian làm việc và không gian sinh hoạt trong gia đình.