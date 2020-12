Đạo diễn phim điện ảnh Kim Ki-duk qua đời vì COVID-19

Photo : YONHAP News

Trích dẫn trang tin Delfi (Latvia), hãng thông tấn Tass (Nga) đưa tin đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc Kim Ki-duk đã gia đời do biến chứng COVID-19 tại Latvia vào ngày 11/12 (giờ địa phương).Đại sứ quán Hàn Quốc tại Latvia cũng xác nhận một nam bệnh nhân ở độ tuổi 50 đã tử vong tại bệnh viện trong quá trình điều trị COVID-19 và đang thảo luận thủ tục tang lễ với gia quyến bệnh nhân.Đạo diễn Kim Ki-duk đến Latvia vào ngày 20/11, nhưng mất liên lạc từ ngày 5/12. Truyền thông Latvia cho biết đạo diễn Kim Ki-duk có kế hoạch mua nhà ở nước này và đăng ký nhận quyền cư trú vĩnh viễn.Đạo diễn Kim Ki-duk nổi tiếng với các tác phẩm như "Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (tựa tiếng Việt: Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân) hay "Cô gái Samaria" (Samaritan Girl); từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá về phim điện ảnh như giải thưởng tại Liên quan phim Cannes (Pháp), Liên hoan phim Venice (Áo) và Liên hoan phim Berlin (Đức).Khi phong trào "Me Too" (Tôi cũng vậy) lan rộng tại Hàn Quốc năm 2017, nam đạo diễn bị một nữ diễn viên tố cáo ông đã tát và bắt cô đóng cảnh quan hệ tình dục bạo lực không có trong kịch bản. Kể từ đó, ông hoạt động chủ yếu tại nước ngoài.