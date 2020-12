Hàn Quốc cung cấp dịch vụ

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 14/12 công bố đã tiến hành sửa đổi "Bản đồ an toàn đời sống" (www.safemap.go.kr), và sẽ triển khai cung cấp dịch vụ mới từ ngày 15/12."Bản đồ an toàn đời sống" là dịch vụ phân tích tổng hợp về các thông tin an toàn cần thiết đa dạng trong đời sống thường ngày của người dân do các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương quản lý, được hiển thị theo dạng bản đồ, cung cấp qua diện thoại và trang web.Trong lần sửa đổi này, Bộ Hành chính và an toàn bổ sung thêm hơn 10 loại hình thông tin an toàn đời sống. Người dân có thể tìm hiểu các thông tin như khu vực có rủi ro bị quay lén, bệnh viện mở cửa vào ngày nghỉ, khu vực cấm bay như đối với máy bay mini không người lái (drone), khu vực nghỉ ngơi chợp mắt khi buồn ngủ, trạm sạc ô tô điện thể hiện trên bản đồ.Để nâng cao tính tiện lợi, dịch vụ mới được cải thiện về giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Với dịch vụ trên trang web, 16 loại thông tin an toàn được cung cấp theo hình thức cấp độ an toàn trước đây, sẽ được cung cấp tối đa thêm dữ liệu, vị trí cụ thể. Ví dụ như tình hình phát sinh sự cố khí gas, hay cơ sở hóa học độc hại, trong dịch vụ cũ được phân ra thành các cấp độ an toàn theo khu vực và hiển thị trên bản đồ. Nhưng trong dịch vụ mới, nội dung này sẽ bao gồm cả các thông tin chính xác hơn, như về số vụ sự cố, số lượng cơ sở độc hại, vị trí.Trên ứng dụng điện thoại được bổ sung thêm tính năng mới như chia sẻ trên mạng xã hội, thiết lập khu vực quan tâm, cung cấp thông tin an toàn trên đường đi.Ngoài ra, Chính phủ sẽ tổng hợp và công bố hơn 160 số liệu thống kê toàn do 24 cơ quan Nhà nước quản lý, để có thể vận dụng tại các trường đại học, cơ quan nghiên cứu.Trong thời gian tới, Bộ Hành chính và an toàn sẽ tìm kiếm thêm các thông tin an toàn đa dạng khác để cung cấp cho người dân thông qua dịch vụ này.