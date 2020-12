Doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc năm 2020 dự báo thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 14/12 cho biết doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc trong năm nay ước đạt 913,2 tỷ won (837,1 triệu USD). Đây sẽ là lần đầu tiên doanh thu ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc dưới mức 1.000 tỷ won (916,7 triệu USD), kể từ khi Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu tính toán doanh thu vào năm 2004, được phân tích là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Trước đó, doanh thu ngành điện ảnh Hàn Quốc vào năm 2004 từng đạt 1.500 tỷ won (1,4 tỷ USD), và giảm xuống 1.198,4 tỷ won (1,1 tỷ USD) năm 2009, nhưng chưa lần nào dưới 1.000 tỷ won. Doanh thu năm 2014 lần đầu cán mốc 2.000 tỷ won (1,8 tỷ USD), năm ngoái đạt 2.509,3 tỷ won (2,3 tỷ USD).Doanh thu ước tính trong năm nay giảm khoảng 63,6% so với năm ngoái. Trong đó, doanh thu ước tính từ các rạp chiếu phim là 510 tỷ won (467,5 triệu USD), giảm khoảng 73,3%. Doanh thu ước tính tại nước ngoài là 39,4 tỷ won (36,1 triệu USD), giảm khoảng một nửa so với năm ngoái. Doanh thu từ thị trường trực tuyến là 363,5 tỷ won (333,2 triệu USD), cũng giảm mạnh so với mức 509,3 tỷ won (USD) vào năm ngoái.Các rạp chiếu phim trong nước chịu thiệt hại lớn. Trong số 423 rạp thuộc 4 cụm rạp lớn là CGV, Lotte Cinema, MegaBox, Cine Q, có 200 rạp đã phải đóng cửa trong tháng 3 và tháng 4.