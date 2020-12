Hàn Quốc lần đầu trưng dụng ký túc xá đại học làm nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ

Photo : YONHAP News

Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung sáng ngày 14/12 đã tới trường Đại học Kyonggi ở thành phố Suwon trực thuộc tỉnh này, đề nghị trưng dụng ký túc xá của trường làm trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ, đồng thời thảo luận với ban giám hiệu trường về phương án hỗ trợ phù hợp.Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc trưng dụng ký túc xá đại học làm nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nhằm giải quyết tình trạng thiếu giường bệnh đang gia tăng do làn sóng lây nhiễm thứ ba.Phía trường đã quyết định ưu tiên cung cấp 1.000 phòng ký túc xá để làm trung tâm điều trị cho các bệnh nhân nhẹ, và xem xét hỗ trợ thêm tùy theo xu hướng gia tăng ca nhiễm COVID-19 mới.Theo đó, Sở Y tế tỉnh Gyeonggi và phía trường sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc trưng dụng ký túc xá, đặt mục tiêu vận hành sớm từ ngày 15/12.Trước đó, Tỉnh trưởng Lee khi tham dự cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương liên quan đến tình hình dịch COVID-19 do Tổng thống Moon Jae-in đích thân chủ trì ngày 13/12 đã công bố quyết định huy động khẩn cấp ký túc xá trường đại học Kyonggi để hỗ trợ công tác phòng dịch. Ông Lee cũng đồng thời đề nghị Chính phủ hỗ trợ nhân lực y tế đầy đủ.