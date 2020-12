Photo : YONHAP News

Công ty phân phối phim Pancinema ngày 14/12 cho biết phim điện ảnh "Minari" của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung tiếp tục giành thêm hai giải thưởng của Hội phê bình phim Boston của Mỹ (BSFC). Đó là giải thưởng cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" đối với nữ diễn viên Youn Yuh-jung (73 tuổi), và hạng mục "Bài hát chủ đề xuất sắc nhất".Đặc biệt, nữ diễn viên Youn Yuh-jung cũng đã thắng giải tương tự trong Lễ trao giải của Hội đồng phim Sunset (Sunset Film Circle) diễn ra ngày 1/12."Minari" kể về câu chuyện một gia đình người Mỹ gốc Hàn từng theo đuổi "giấc mơ Mỹ", sau đó tới định cư tại một trang trại ở bang Arkansas vào những năm 1980.Trước đó, phim "Minari" cũng đã đoạt Giải thưởng do khán giả bình chọn và Giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất (nam diễn viên Steven Yeun) tại Liên hoan phim quốc tế Denver (Mỹ), Giải thưởng của ban giám khảo và Giải thưởng do khán giả bình chọn ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ); Giải thưởng do khán giả bình chọn và Giải thưởng Dàn diễn viên ăn ý ở Liên hoan phim Middleburg (Mỹ). Có dự đoán cho rằng với việc được xướng danh ở nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc tế, "Minari" sẽ có thể được đề cử cho Giải thưởng Viện Hàn lâm (Academy Awards) năm sau.Bộ phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho cũng từng nhận "Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất" và "Giải thưởng phim nước ngoài xuất sắc nhất" do Hội phê bình phim Boston bình chọn.