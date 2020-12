100% hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu sang New Zealand được miễn thuế từ năm 2021

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/12 cho biết, bước sang năm thứ 7 Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc và New Zealand có hiệu lực, tức kể từ năm 2021, 100% mặt hàng của Hàn Quốc sẽ được miễn thuế nhập khẩu sang New Zealand.Trước đó, Hàn Quốc và New Zealand nhất trí gỡ bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu đối với sản phẩm của Hàn Quốc sang New Zealand trong vòng 7 năm kể từ khi FTA có hiệu lực vào ngày 20/12/2015.Tính đến năm nay, 96,2% các mặt hàng xuất khẩu sang New Zealand được hưởng lợi do được miễn thuế và 97,5% các mặt hàng từ New Zealand nhập khẩu vào Hàn Quốc cũng được hưởng miễn thuế trong vòng 15 năm.Cùng ngày, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cùng Bộ Ngoại giao và thương mại New Zealand đã tổ chức hội nghị trực tuyến "Ủy ban chung Hiệp định tự do thương mại (FTA) Hàn-New Zealand lần thứ 5" nhằm rà soát hình tình triển khai Hiệp định FTA và thảo luận về những vấn đề hai nước quan tâm.Tại đây, hai bên đã tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định thương mại tự do song phương. Ngoài ra, hai nước cũng đánh giá cao việc duy trì chương trình thực tập tiếng Anh ở New Zealand cho học sinh Hàn Quốc vùng nông thôn, làng chài và việc mở rộng cơ hội đào tạo kỹ thuật tại New Zealand cho các chuyên gia Hàn Quốc trong 6 lĩnh vực, bao gồm đánh giá rủi ro nhập khẩu thủy sản theo Thỏa thuận về nông lâm, thủy sản được hai nước gia hạn gần đây.Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hai nước nhất trí nhanh chóng hoàn thành "Quy tắc xuất xứ hàng hóa" (PSR - Product specific rules) áp dụng "Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa quốc tế" (HS Code - Harmonized Commodity Description and Coding System) được thay đổi 5 năm một lần.