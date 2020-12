Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị giải ngân sớm gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 14/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị giải ngân nhanh 3.000 tỷ won (2,75 tỷ USD) gói hỗ trợ khẩn cấp lần ba đã được Quốc hội thông qua. Tổng thống đề nghị các ban, ngành hữu quan sớm lập kế hoạch và tăng tốc giải ngân, nhằm hỗ trợ giới tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đang bị thiệt hại lớn vì dịch COVID-19.Tổng thống cho biết Chính phủ có kế hoạch cung cấp hơn 1 triệu việc làm trực tiếp khẩn cấp cho tầng lớp yếu thế đang gặp khó khăn về vấn đề xin việc.Ông Moon chỉ ra rằng sự hỗ trợ vốn chính sách của Chính phủ và sự quan tâm toàn xã hội là điều hết sức cần thiết để lan rộng cuộc vận động chủ bất động sản giảm tiền thuê, nhằm giúp đỡ những hộ kinh doanh tự do vượt qua khủng hoảng.Tổng thống cho biết một điều may mắn là kinh tế vĩ mô đang diễn biến tích cực dù tiêu thụ nội địa đang bị co hẹp, mang lại hy vọng cho tương lai sắp tới. Tổng thống đánh giá điều này có được một phần là nhờ xu thế tăng giá cổ phiếu, và sự bùng nổ các doanh nghiệp mạo hiểm lần thứ hai đã chứng tỏ tính năng động của kinh tế Hàn Quốc.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) và chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ gần đây đều xác lập mức điểm cao kỷ lục, thị trường đang kỳ vọng về một cột mốc mới khi chỉ số KOSPI đạt 3.000 điểm.Tổng thống nhấn mạnh vai trò chủ động của đầu tư công và ngân sách Nhà nước là hết sức quan trọng để duy trì đà hồi phục kinh tế như hiện nay. Đặc biệt, Tổng thống đề nghị các ban, ngành hữu quan đẩy nhanh tốc độ triển khai Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc và Chiến lược trung hòa carbon 2050, những động lực tăng trưởng tương lai của Seoul.