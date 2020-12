Xuất khẩu tháng 11 của Hàn Quốc tăng 4,1%

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 15/12 công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Hàn Quốc đạt 45,8 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng trở lại sau khi giảm 3,8% vào tháng 10.Trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm sâu tới 25,6% vào tháng 4, rồi sau đó dần dần hồi phục. Mức giảm tháng 8 là 10,3%, sau đó tăng vọt 7,2% trong tháng 9, nhưng lại giảm 3,8% vào tháng 10, rồi quay lại đà hồi phục vào tháng 11.Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 6,4%, tiếp tục xu hướng tăng trưởng hai tháng liên tiếp, sau mức tăng 5,4% tháng 10.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 16,4%, thiết bị viễn thông không dây tăng 37,5%, tàu thuyền tăng 32%. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn đã tăng 5 tháng liên tiếp, mức tăng ở ngưỡng hai con số trong 3 tháng liền.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 1,2%, Mỹ tăng 6,8%, Liên minh châu Âu tăng 24,6%, Việt Nam tăng 11,2%, Đài Loan tăng 41,3%. Ngược lại, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 12,1%, Trung Đông giảm 20,7%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 39,9 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước. Xu hướng giảm được phân tích là do giá dầu thô giảm tới 51,1%, kéo đơn giá nhập khẩu giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Cán cân thương mại tháng 11 thặng dư 5,9% tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 7 tháng liên tiếp.