Lợi nhuận ròng trước khi giảm thuế của doanh nghiệp Hàn Quốc giảm 36,8% trong năm 2019

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc 15/12 đã công bố báo cáo sơ bộ "Kết quả điều tra hoạt động doanh nghiệp năm 2019". Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trước khi giảm thuế của các doanh nghiệp Hàn Quốc đạt 41,7 won (0,04 USD) trên mỗi 1.000 won (0,91 USD) doanh thu, giảm 36,8% so với năm 2018 (65,8 won, khoảng 0,06 USD).Điều tra được thực hiện vào tháng 7 năm 2020, đối với 13.255 doanh nghiệp trong nước có quy mô hơn 50 nhân sự và vốn điều lệ trên 300 triệu won (274.549 USD)Theo đó, tổng doanh thu của các doanh nghiệp khảo sát đạt 2.440.000 tỷ won (2.233 tỷ USD), giảm 0,6% so với số liệu năm 2018. Doanh thu trung bình của mỗi doanh nghiệp là 189,3 tỷ won (173,24 triệu USD), giảm 1,3% so với năm trước đó, tương đương 2,6 tỷ won (2,38 triệu USD).Tổng lợi nhuận ròng trước khi giảm thuế của các doanh nghiệp điều tra đạt 102.000 tỷ won (93,35 tỷ USD), giảm 37,1%, tương đương 60.000 tỷ won (54,9 tỷ USD) so với một năm trước.Trong số doanh nghiệp khảo sát, 5.695 doanh nghiệp có sở hữu công ty con. Doanh nghiệp sở hữu công ty con tại nước ngoài là 3.247 doanh nghiệp, tăng 34 doanh nghiệp so với năm 2018. Công ty con ở Trung Quốc chiếm 28,2%, tại Mỹ chiếm 12,9% và Việt Nam 11,7%.Chi phí dành cho nghiên cứu và phát triển (trừ ngành bảo hiểm tài chính) là 60.100 tỷ won (55 tỷ USD), tăng 2,6% tương đương 1.500 tỷ won (1,37 tỷ USD) so với một năm trước.Doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có 1.711 doanh nghiệp (12,9%), tăng 211 doanh nghiệp so với một năm trước. Các công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được các doanh nghiệp phát triển và ứng dụng là điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (big data) và internet vạn vật (IoT), lần lượt đạt 22,4%, 18,6% và 15%.Trong năm ngoái có thêm 391 doanh nghiệp mới thành lập, chiếm 2,9% tổng số doanh nghiệp điều tra. Xét theo ngành nghề, doanh nghiệp mới thành lập trong ngành sản xuất chiếm nhiều nhất với 59,6%, tiếp theo là ngành công nghệ thông tin 15,9%, ngành dịch vụ khác 10%, ngành buôn bán sỉ và lẻ 5,4%.Kết quả điều tra cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 12 năm nay.