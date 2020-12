Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại ngưỡng 1.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 16/12, Hàn Quốc ghi nhận 1.078 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 45.442 người.Số ca nhiễm mới đã tăng thêm gần 200 ca so với ngày hôm trước và quay lại ngưỡng 1.000 ca sau ba ngày, kể từ sau mức 1.030 ca ngày 13/12, và là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc phát sinh ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong nước vào ngày 20/1 năm nay.Trong số các ca nhiễm mới, có 1.054 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 24 ca nhập ngoại. Xét theo địa phương, 757 ca tập trung ở Seoul và các địa phương lân cận thủ đô. Cụ thể, Seoul có 373 ca, tỉnh Gyeonggi 320 ca, thành phố Incheon 64 ca. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng có nhiều ca nhiễm như tỉnh Bắc Jeolla 75 ca, thành phố Busan 41 ca, tỉnh Nam Chungcheong 35 ca.Các ca nhiễm tập thể liên quan tới những địa điểm thường ngày như trường học, công sở, tụ tập quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn, thêm vào đó một số cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như cơ sở tôn giáo, viện dưỡng lão, lại đang tái bùng phát dịch, nên dự kiến quy mô ca nhiễm mới sẽ còn cao hơn nữa trong thời gian tới.Do số ca nhiễm mới tăng vọt trong nhiều ngày liền, lần đầu tiên số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần thỏa mãn điều kiện nâng giãn cách xã hội lên mức 3, mức cao nhất (số ca nhiễm trên toàn quốc từ 800 đến trên 1000 ca/ngày, hoặc tăng vọt như tăng gấp đôi so với ngày hôm trước).Mặt khác, số ca tử vong tăng thêm 12 người so với hôm trước, thành 612 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,35%. Thêm 21 bệnh nhân nguy kịch, nâng tổng số bệnh nhân nặng lên 226 người.Chính phủ đã tiến hành phân tích về tình hình lây nhiễm trong vòng một tháng qua, cho thấy đã có 26 vụ lây nhiễm tập thể xảy ra ở các cơ sở y tế và viện dưỡng lão. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc quyết định rút ngắn chu kỳ xét nghiệm chủ động, nhằm phát hiện sớm lây nhiễm COVID-19 bên trong các viện dưỡng lão. Thành phố Seoul và các địa phương lân cận sẽ xét nghiệm mỗi tuần một lần thay vì hai tuần một lần như trước. Các địa phương còn lại là hai tuần một lần, thay vì 4 tuần một lần như hiện nay.Cùng với đó, Chính phủ coi việc đảm bảo giường bệnh là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là tại Seoul và các địa phương lân cận, nơi có số ca nhiễm tăng vọt. Chính phủ đề nghị các địa phương này huy động mọi nguồn lực hành chính để bố trí giường bệnh đầy đủ.Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục duy trì mức giãn cách xã hội như hiện tại, dốc toàn lực để triển khai các biện pháp phòng dịch, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ phải nâng giãn cách xã hội lên mức 3, mức cao nhất. Seoul đang chuẩn bị các đối sách hỗ trợ theo từng lĩnh vực, cân nhắc tới những tác động về kinh tế và dân sinh khi nâng giãn cách xã hội lên mức 3.