Hơn 83% người dân Hàn Quốc đánh giá FTA ảnh hưởng tích cực đến tiêu dùng

Photo : Getty Images Bank

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) tháng 6 vừa qua đã tiến hành khảo sát đối với hơn 3.000 người trên 25 tuổi về tác động của Hiệp định thương mại tự do (FTA) đối với tiêu dùng.Kết quả cho thấy 83,2% người được hỏi đánh ra rằng người tiêu dùng được hưởng lợi từ FTA. 73,3% câu trả lời cho rằng Hiệp định thương mại tự do có ảnh hưởng tích cực tới toàn bộ thị trường trong nước.Quan điểm Hiệp định thương mại tự do "mở rộng sự lựa chọn về hàng tiêu dùng nhập khẩu" và "khiến giá cả giảm" nhận được lần lượt 89,4% và 59,5% tỷ lệ người đồng tình.Xét theo mặt hàng, hàng tiêu dùng nhập khẩu được đánh giá cao về tính đa dạng là bia (88,7%), rượu vang (85,7%) và son môi (82,3%). Ngược lại, quả cherry (12%), quả bơ (10,3%), quả kiwi (16,7%) được đánh giá thấp về tính đa dạng trong sự lựa chọn.Xét về giá cả, các mặt hàng nhận được đánh giá cao là thịt lợn (66%), chuối (52,3%), thịt bò (52%). Về chất lượng sản phẩm, mặt hàng được đánh giá cao là xe ô tô (81,4%), nước hoa (80,3%), máy pha cà phê (80%).Sản phẩm tiêu dùng nhập khẩu người được hỏi có ý định sẽ mua lại nhiều nhất là rượu vang 86,3%, tiếp đến là xe ô tô 81,4% và nước hoa 81,3%. Ngoài ra, người tiêu dùng ít có ý định mua lại các mặt hàng như nước tinh khiết (34,7%), xoài (50%), kem (51,7%).